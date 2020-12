Madagascar: Magro Behoririka - Téléthon pour le Sud ce samedi

« Mametrà kely ». C'est le nom de l'évènement qui se tiendra samedi prochain au Magro Behoririka. D'après les informations, une collecte de fonds pour la population victime du 'kere' dans le Sud sera organisée sur ce site connu comme étant le Quartier Général des « Zanak'i Dada ».

L'évènement débutera à 10h et sera animé par un artiste australien. Beaucoup d'observateurs se demandent s'il s'agit ou non d'un "fake news". En effet, pour l'heure, Marc Ravalomanana et le Tiako i Madagasikara jouent la carte de la discrétion par rapport à cet évènement. A J-5, aucune communication officielle y afférente n'a été faite. Joint au téléphone hier, une source proche de l'ancien parti au pouvoir a expliqué que l'ancien président n'est pas concerné par ce téléthon. Ce serait un groupe de jeunes apolitiques qui seraient à l'origine de cette initiative pour le Sud. Des questions se posent alors sur les raisons qui ont poussé les organisateurs à choisir l'enceinte du Magro Behoririka.

Allure politique. Il s'agit peut-être d'une diversion pour cacher l'implication du numéro Un de l'Empire Tiko et du Tiako i Madagasikara dans cet évènement. En effet, même si l'objectif est de récolter des fonds, des vivres et des vêtements pour les compatriotes du Sud, victimes de la malnutrition, la Préfecture de Police d'Antananarivo et les Forces de l'ordre pourraient intervenir si la rencontre revêt une allure politique.

D'autant plus que, pas plus tard que la semaine dernière, les autorités ont rappelé les textes relatifs à l'interdiction de toutes les manifestations politiques, outre celles rentrant dans le cadre de la campagne électorale pour les élections sénatoriales du 11 décembre. En tout cas, pour le moment, le conditionnel est de rigueur en ce qui concerne l'éventuelle implication de « Dada » et de ses lieutenants à cet évènement prévu se dérouler ce samedi au Magro Behoririka.

Et ce, même si d'après les indiscrétions, Marc Ravalomanana envisagerait de se rendre dans la partie Sud de la Grande-île le 12 décembre prochain, jour de son anniversaire, pour remettre à la population locale les fonds et les vivres collectés lors de ce téléthon. Histoire à suivre.