Madagascar: Concert de Noël - La musique classique à l'honneur

Doucement mais sûrement, la relance des activités culturelles et artistiques, après le silence causé par la pandémie, continue. Dans le petit monde de la musique classique, les 'lives' reprennent à l'Ifm Analakely.

Pour le dimanche 6 décembre 2020, le célèbre opéra « Porgy and Bess » du compositeur américain Georges Gershwin sera à l'affiche. « Porgy and Bess » est l'un des opéras les plus populaires au monde. Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale traditionnelle, cet opéra puise ses sources dans le folklore américain. Une œuvre d'une originalité plus que captivante. Initiative du Madagascar Mozarteum, le 'live' fait partie des rendez-vous ponctuels des amateurs de musique classique.

Par ailleurs, ceci n'est pas la seule programmation régulière de cette association. Le 10 décembre, c'est au tour du traditionnel concert de Noël qui aura lieu à l'Ekar Faravohitra. Cette année, Corelli et Sergeï Rachmaninov seront au programme avec des prestations de "Tana Strings quartet", du Chœur Miangaly dirigé par Antsanirina Rakotoarimino et accompagné par Mirana Randria. Evidemment, ils reprendront les célèbres mélodies de Noël, qui bercent et entraînent le monde entier en cette période de fête.

Enfin pour clôturer la saison écourtée de 2020, 'Laka Ensemble' bouclera le concert classique du midi de cette année. La formation entamera alors la 113e représentation le 16 décembre. Connu pour mettre en valeur les voix cristallines de son chœur d'enfants, 'Laka Ensemble' a également choisi d'interpréter les chants de Noël composés ou interprétés par Linda Chapman. D'une apparente simplicité mais d'une extrême finesse de composition. Plongeant ainsi son public dans une ambiance de recueillement, de joie et de paix.