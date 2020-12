Madagascar: Us et coutumes - Quand l'art et la croyance se rencontrent

La peinture et la sculpture sont des moyens d'expression pour extérioriser la pensée et la philosophie de nos ancêtres.

Comme dans bon nombre des pays, ces formes d'expression sont dotées d'un caractère divin puisqu'elles révèlent d'Anakandriana, « enfant de Dieu », esprit habitant les grottes, maître du sikidy. Et c'est afin de mémoriser ces messages spirituels que l'écriture est bien gardée dans les rochers, effectués par la personne possédée lors d'un culte.

Les figures géométriques correspondent aux signes astrologiques et au calendrier traditionnel malagasy (alimanaka). Elles sont utilisées par l'astrologue pour connaître la destinée d'un individu, les jours fastes et néfastes, les destins qui peuvent aller ensemble ou qui s'opposent, le jour favorable pour débuter un travail ou un évènement important... Des lignes de destin se rencontrent au milieu d'un carré ou d'un triangle, c'est là où les destins se croisent. Le thème cosmogonique avec la demi-lune et une étoile est également relatif à l'astrologie. La figure zoomorphe illustre le zébu, une offrande par excellence destinée à Dieu créateur et aux ancêtres, symbole de la richesse. Les "doany vazimba-antehiroka" sont alors liés à l'astrologie et à la guérison, cette dernière se matérialise par des rochers cupulaires utilisés pour préparer les "ody" ou remède contre la maladie.

La sculpture est l'art de tailler un objet en vue d'en dégager une forme. A l'intérieur du "doany d'Andriandroka" à Ambohijanahary, une sculpture figurative représente deux bustes identiques taillés directement sur le granit. Ils forment des angles bien droits, témoins de l'utilisation d'un objet tranchant. Les détails des yeux et du regard sont impressionnants car ils montrent l'air de personnes adultes. Comme ces bustes se trouvent à côté d'une croix sculptée en granit, ils représentent le syncrétisme religieux ou l'insertion du christianisme dans la religion traditionnelle malgache. Les sculptures inondent les églises catholiques du Moyen Âge.

Identiques aux bustes des Saints, ces figures sculptées du "doany d'Andriandroka" témoignent du mélange entre catholicisme et culte des ancêtres : elles se trouvent au pied du mégalithe en mémoire d'Andriandroka et d'Andrianampoinimerina et également, à côté d'un contenant des objets utilisés au culte (sucre, miel, friandises... ). Ils marquent l'évolution du "doany", de son état initial vers l'introduction des décorations chrétiennes. Puisqu'ils se trouvent dans l'enceinte d'un lieu de culte, ils sont imprégnés de caractère sacré. Cependant, le sculpteur ne procède pas à son travail de façon rituelle.

Il ne fait que satisfaire le besoin du commanditaire. Les bustes transmettent l'idée d'une vie endurée par les pèlerins : leur inquiétude et leur épreuve. Même la gardienne du « doany » affirme que ces figures représentent les pèlerins qui portent leurs croix. Nous pouvons ajouter aussi qu'il s'agit des décorations offertes pour embellir le sanctuaire ou des divinités protectrices.