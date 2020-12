Maroc: Journée internationale des personnes handicapées - Une étape nodale pour s'arrêter sur les handicaps de la Covid-19

Rabat — La Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, constitue une étape nodale pour s'arrêter sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette catégorie sociale.

La Journée, dont le thème de l'édition 2020 est "développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-19", interpelle les efforts collectifs de tous les pays pour l'accès de ces personnes à des droits et services essentiels, y compris la santé et la protection sociale immédiates, l'éducation, l'emploi et autres opportunités afin qu'elles soient prises en compte pendant et après la crise sanitaire mondiale.

Dans un message à cette occasion, le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé à une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la société, y compris dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19 et de relance post-épidémique.

M. Guterres a souligné, en s'adressant aux pays signataires de la Convention sur les droits des personnes handicapées de 2006, que cette convention ne pourrait être pleinement mise en œuvre qu'en s'attaquant aux obstacles, aux injustices et à la discrimination que subissent ces personnes.

"Dans toutes nos actions, notre objectif est clair : bâtir un monde dans lequel toutes les personnes peuvent bénéficier d'une véritable égalité des chances, participer aux processus de prise de décision et profiter pleinement de la vie économique, sociale, politique et culturelle", a-t-il fait savoir.

Rappelons à juste titre que le Maroc, fort de ses inlassables efforts visant à préserver les droits des personnes handicapées, a été élu, lundi dernier, en la personne de Mme Soumia Amrani, membre du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH/CRPD).

L'élection de Mme Amrani, qui a recueilli le soutien de 103 pays, a eu lieu à New York, à l'occasion de la 13ème Réunion des États Parties à la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap.

Parfaitement en phase avec les dispositions de la constitution de 2011, qui met l'accent sur la nécessité de "réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous", le Maroc s'est en effet engagé à honorer ses engagements internationaux, notamment à travers la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L'adoption de la loi-cadre N° 97.13 relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap a été le couronnement de cet engagement puisqu'elle ambitionne de fixer les engagements de l'État et des parties prenantes concernées par cette problématique et d'adapter les lois nationales aux dispositions internationales en la matière ratifiées par le Royaume.

Les objectifs de cette loi-cadre consistent également la détermination des principes de préparation et d'exécution par les autorités publiques des programmes, des politiques, des stratégies et des plans, ainsi que l'adoption de nouveaux concepts en phase avec l'évolution que connaît le domaine du handicap, tels que le concept de la situation du handicap, celui de la qualification et la distinction sur la base du handicap.

En outre, nombre de chantiers structurants sont en cours de réalisation par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, tels que le soutien à l'insertion professionnelle, surtout en ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public, le lancement du premier programme national pour la qualification professionnelle de prise en charge des personnes atteintes d'autisme, baptisé "Ressources et appui en autisme pour des familles et intervenants qualifiés" (Raafiq), la mise en service du Fonds d'appui à la cohésion sociale, la mise en place du programme national "villes accessibles" et le développement du cadre normatif et réglementaire de ce secteur.

En ce qui concerne le nombre des personnes en situation de handicap au Maroc, les derniers chiffres du Haut-Commissariat au Plan (HCP) renseignent qu'il s'élevait à 1.703.424 personnes, avec un taux de prévalence de 5,1% au niveau national.

Quelque 393.919 personnes parmi elles souffrent d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la population en situation de handicap et un taux de prévalence de 1,2% au niveau national.

Près de 51,7% des personnes à incapacité totale sont de sexe masculin et 55,6% vivent en milieu urbain, souligne entre autres le HCP dans une note d'information publiée en 2017.