Ile Maurice: Découvrez les nouveaux présidents et vice-présidents des conseils de district

Après les élections villageoises, place maintenant à l'élection des présidents des district Councils. Retrouvez les nouveaux élus, leur adjoint et leur première déclaration après leur élection ce mercredi 2 décembre.

Moka: Sudhir Soonarane, nouveau président, compare Pravind Jugnauth à Jésus Christ

A la fin de l'exercice de vote, c'est Sudhir Soonarane qui a été élu à la tête du conseil de district de Moka. Les trois députés de la circonscription, Pravind Jugnauth ainsi Leela Devi Dookun et Yogida Sawmynaden étaient présents.

Sudhir Soonarane a été élu dans le village de Providence. Cependant, il avait déjà été nommé président au conseil le 19 novembre dernier après que l'ancien président, Vinaye Bussawon avait soumis sa démission pour des raisons personnelles.

Sudhir Soonarane a fait ressortir que le travail continue et a énuméré quelques projets notamment un parc de loisir à Quartier-Militaire ; la rénovation du conseil de village de Providence ; l'aménagement de deux sub-hall à Dagotière entre autres. Dans la foulée, il n'a pas manqué de flatter le premier ministre allant même jusqu'à le comparer à Jésus Christ. «Ce n'est pas une coïncidence que Jesus Christ et Pravind Jugnauth partage la même date de naissance soit le 25 décembre», a déclaré Sudhir Soonarane lors de son discours.

Vageesh Ramduny, un jeune de 23 ans a été nommé vice-président Ce dernier a été élu à L'avenir. Il remplace ainsi Chetan Anand Ramkhalawon. «Mes priorités seront axés sur la protection de l'environnement et la jeunesse», a avancé Vageesh Ramduny.

Savanne: Narainsamy Seeneevassen president, Khoushraj Sola vice-président

A Savanne, les deux nouveaux élus sont issus du parti Bato. Narainsamy Seeneevassen a dédié son élection au Premier ministre.

Grand-Port: Rajeev Kumar Jangi president, Roopesh Hoseneea vice-président

Les deux nouveaux élus à Grand-Port sont des proches du Parti Travailliste. Kumar Jangi president a été élu sous la bannière du Parti Socialiste des villageois alors que Roopesh Hoseneea est issu du Mouvement Jeunesse de Plaine-Magnien.

Élection président district Council de Rivière-du-Rempart: Ellayah Prembhoodas président, Koobarawa Deokumar vice-président

Il n'a pas fallu longtemps pour que les élus de Rivière-du-Rempart soient connus. Ellayah Prembhoodas a été élu président pour un quatrième mandat alors que Koobarawa Deokumar sera son adjoint. Les deux ont été élus sous la bannière du cheval et ont clamé leur proximité au MSM.

Kalpanah Koonjoo Shah, Avinash Teeluck et Maneesh Gobin ont assisté à l'élection des deux nouveaux responsables.

Conseil de district de Flacq: pas d'adversaires pour Ravi Jugoo et Chandradeo Ramrup

A Flacq, l'élection pour le poste de président et vice-président a été très rapide car les deux candidats n'avaient pas d'adversaires. C'est donc sans surprise que Ravi Jugoo a accédé au poste de président et Chandradeo Ramrup au poste de vice-président.Les deux nouveaux locataires du conseil de district ont clamé haut et fort leur proximité avec le MSM.

Dans son discours, Ravi Jugoo a fait l'éloge de Pravind Jugnauth et a remercié les élus des circonscriptions 9 et 10. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, à l'instar de Sunil Bholah, Sudheer Maudhoo, Vikash Nuckcheddy, Deepak Balgobin et Vikram Hurdoyal étaient présents sur place. «Nous allons travailler avec le gouvernement pour le développement. Mes priorités seront les jeunes et le sport. Mais je donnerai aussi un soutien aux personnes âgées» a-t-il déclaré.

Quant à Chandradeo Ramrup, il a réitéré que l'équipe travaillera avec le gouvernement.

Réactions

Deepak Balgobin: «L'opposition clame qu'elle a raflé tous les villages. Mais aujourd'hui, nous démontrons la situation réelle dans la circonscription N°9 et N°10. Il n'y a même pas eu besoin d'élections pour la désignation du président et vice-président. Tout a été fait dans la discipline.»

Sunil Bholah: «Ici, l'opposition n'a même pas eu le courage d'aligner des candidats pour les postes de président et vice-président. Le MSM domine largement... les deux élus sont des candidats du MSM.»

Sudheer Maudhoo: «Le message, aujourd'hui, est clair et simple. Cela fait un an que nous sommes au pouvoir et nous sommes encore plus forts. Maurice est derrière nous. L'opposition pe divagué ek so bann mensonges... »

Vikram Hurdoyal: «Ayant été président de ce même conseil pendant cinq années, je veux prôner la même discipline. Guet tou vilaz parey... »

Vikash Nuckcheddy: « Aujourd'hui encore nous venons confirmer que le MSM a toujours sa place dans les villages et surtout à Flacq. Ena zournal pe dir nou finn gagn enn raclé, se plito nou finn raflé partou... »

Ludovic Labeauté et Bramenane Bhugmon nouveaux locataires du District Council de Rivière-Noire

C'est à Bambous que s'est tenu l'élection du président du conseil de district de Rivière-Noire. Le nouveau président est Ludovic Labeauté et il sera épaulé par Bramenane Bhugmon. Les deux ont été élus à l'unanimité.

Ludovic Labeauté, élu sous la bannière du parti Le Morne Service Volontaire, est un proche du ministre des Transports Alan Ganoo. D'ailleurs, il l'a qualifié comme son mentor qui a toujours été à ses côtés. «Nous allons soutenir le gouvernement car c'est lui qui aidera au progrès. Nous travaillerons d'arrachepied pour le développement de la région de l'ouest qui connaîtra un progrès sans précédent sous ce gouvernement» a-t-il dit.

Quant à Bramenane Bhugmon, il a pris l'engagement de travailler pour tous les villages sans délaisser personne.

Alan Ganoo, qui était présent, a renouvelé le soutien du gouvernement aux différentes équipes.

