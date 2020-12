Cameroun: Reconstruction post-Boko Haram - Des progrès dans l'Extrême-Nord

La 6e session du Comité de pilotage du projet Jeunesse et stabilisation pour la paix et la sécurité a fait le point à Maroua le 26 novembre dernier.

Le projet « Jeunesse et stabilisation pour la paix et la sécurité dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun » (JSPS) a pour objectif de renforcer la paix et la sécurité des populations. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers le partenariat entre le gouvernement camerounais et certaines agences des Nations unies à savoir le PNUD, l'UNICEF et l'UNFPA, ledit projet concerne 12 localités des départements du Logone-et-Chari, du Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava, jadis théâtres d'attaques de la secte terroriste Boko Haram.

Pour évaluer les réalisations déjà faites sur le terrain, la 6e session du Comité de pilotage s'est tenue le 26 novembre dernier à Maroua. Présidée par Albert Sidi, chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles, en lieu et place du gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, président dudit Comité de pilotage, les travaux de cette session ont permis de dégager une forte résolution, « celle de pérenniser et consolider les acquis en contribuant fortement à la stabilisation pour la paix et la sécurité dans la région de l'Extrême-Nord », a indiqué Albert Sidi.

A date, les réalisations faites sur le terrain affichent un taux de 72% pour les activités et de 68% d'exécution budgétaire. Vu les résultats enregistrés sur le terrain, non seulement l'option d'étendre le projet à d'autres localités de la région de l'Extrême-Nord a été évoquée, mais aussi la date de fin initialement prévue au 31 octobre 2020 a été repoussée pour le 30 avril 2021. Il sera donc question dans les prochains jours, d'explorer la dimension transfrontalière des interventions, d'approfondir le volet de la prise en charge psychologique et psychosociale des jeunes traumatisés, d'établir plus d'actes de naissance aux enfants, de les enrôler dans l'éducation formelle, entre autres.