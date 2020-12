Algérie: AC Milan - Ismaël Bennacer évoque son passage à Arsenal

Le milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer n'en finit plus d'impressionner l'Europe entière.

Ismaël Bennacer est un des cadres du succès de l'AC Milan depuis le depuis de la saison. L'Algérien est, depuis son arrivée, un élément précieux de l'effectif de Pioli. Bien placé, vif et rigoureux, la sentinelle de l'ACM rayonne dans ce milieu à trois, mis en place par le tacticien italien. L'international algérien, qui s'est désormais imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A avec l'AC Milan, était passé par Arsenal avant de rejoindre l'Italie.

Le Fennec a rejoint les Gunners à l'âge de 17 ans, en provenance d'Arles-Avignon en 2005. Mais Bennacer n'a fait qu'une seule apparition sous Arsène Wenger. Dans un entretien accordé à Sportweek, l'international algérien s'est exprimé au sujet de son passage à Arsenal.

« Pourquoi ça n'a pas marché ? J'arrive en Angleterre en juillet, les deux premiers mois je reste dans un hôtel parce que je ne voulais pas aller vivre avec une famille que je ne connaissais pas. J'avais 17 ans, je n'avais pas l'âge et je ne pouvais pas vivre seul donc ma sœur est venue rester avec moi, a confié le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai aucun regret, je me suis entraîné avec des joueurs importants comme Özil et Cazorla ».

Concernant sa décision de quitter le club londonien, l'international algérien dira : « J'avais encore un contrat de quatre ans avec les Anglais, mais j'ai décidé d'aller là où ils me voulaient vraiment. Je ne connaissais pas Empoli, mais j'ai accepté d'aller parce que c'était le club qui me voulait le plus. C'est ce que j'ai fait aussi avec le Milan AC. J'ai choisi le club pour son histoire, mais encore plus parce que son projet était le meilleur pour moi », a conclu Ismaël Bennacer.