Maroc: Hakim Ziyech - Le Marocain rêve de remporter la Premier League

Depuis la 1ère titularisation d'Hakim Ziyech, Chelsea a enchaîné six victoires de rang toutes compétitions confondues. Épatant depuis ses débuts en Premier League, le Marocain a déjà été comparé à Eden Hazard et Kevin de Bruyne.

Touché à un genou lors d'un match amical contre Brighton fin août, Hakim Ziyech a dû patienter jusqu'au 17 octobre avant d'effectuer ses grands débuts en match officiel avec Chelsea. Et après quatre entrées en jeu, il a fêté sa première titularisation, à Krasnodar, en ouvrant son compteur but. Depuis, il n'a plus quitté le onze de départ de Frank Lampard et marqué son premier but en Premier League à Burnley, où il a également signé une passe décisive, avant de délivrer deux nouvelles offrandes une semaine plus tard contre Sheffield United.

Les Blues sont sur le dos d'une course de 14 matchs sans défaite, et pour Ziyech, l'équipe doit prouver qu'elle peut remporter le titre, et elle le croit.

«Bien sûr, il faut toujours y croire [gagner la Premier League]», a-t-il déclaré au Daily Telegraph. «Cela commence par y croire et ensuite travailler chaque jour plus dur. Mais il faut croire que c'est possible et je pense que c'est ce que nous faisons. Nous le croyons et à la fin de la saison, nous verrons le résultat de ce que nous faisons», poursuit le Lion de l'Atlas.

Et d'ajouter: «Je me sens bien [à Chelsea]. Je me sens chez moi et ces choses sont les plus importantes lorsque vous jouez sur le terrain. Je sais toujours ce que je suis capable de faire. J'ai toujours confiance en moi, je suis calme dans ma tête. Paisible. Et toutes les autres choses viendront d'elles-mêmes.»