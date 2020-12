Algérie: Le SG de l'ONU se dit à nouveau en faveur de la solution à deux Etats pour le conflit israélo-palestinien

- Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé mardi la position de l'ONU en faveur de la solution à deux Etats pour le conflit israélo-palestinien.

"J'espère que les récents événements encourageront les dirigeants palestiniens et israéliens à s'engager à nouveau dans des négociations significatives, avec le soutien de la communauté internationale, en vue d'une solution à deux Etats, et créeront des occasions de coopération régionale", a déclaré le chef des Nations Unies lors d'une réunion virtuelle marquant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui tombe le 29 novembre, après avoir évoqué les évolutions positives et négatives concernant la situation de ce conflit qui dure depuis des décennies.

"Seule une solution à deux Etats réalisant les aspirations nationales légitimes des Palestiniens et des Israéliens peut conduire à une paix durable", a noté M. Guterres.

Le haut responsable de l'ONU a affirmé que la position des Nations Unies est définie par les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale ainsi que par le droit international et les accords bilatéraux. Le cadre capable de réaliser les aspirations légitimes des deux peuples est celui de deux Etats, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, sur la base des frontières de 1967, et avec Al Qods comme capitale commune.

"En cette Journée internationale de solidarité, renouvelons notre engagement envers le peuple palestinien dans sa quête pour réaliser ses droits inaliénables et construire un avenir de paix, de justice, de sécurité et de dignité", a déclaré M. Guterres.