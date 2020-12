Algérie: Djaaboub et Overvest évoquent la coopération dans les domaines du travail

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a passé en revue, mardi, avec l'ambassadeur et Coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest, les relations de coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, les deux parties ont échangé sur les projets de coopération communs avec les agences onusiennes notamment l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), précise la même source.

A cette occasion, le ministre a évoqué les objectifs du développement durable (ODD) ayant trait au secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, rappelant que le secteur est concerné par quatre objectifs, en l'occurrence l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, la promotion de la croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi, l'emploi productif et le travail décent pour tous, ajoute le communiqué.

L'ambassadeur onusien s'est félicité, de son côté, de "l'état d'avancement de la mise en œuvre des quatre ODD en lien avec le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale", lesquels s'inscrivent dans le cadre du Plan du développement durable d'ici à 2030, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU.

M.Djaaboub et Overvest ont convenu de poursuivre les discussions sur les voies et moyens du développement de la coopération bilatérale, en mettant à profit les expertises et les expériences du système des Nations Unies et ses agences concernées, conclut la même source.