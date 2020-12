Afrique: Asphyxie au CO - La Protection civile appelle au espect des consignes de sécurité

Alger — La Protection civile a appelé mercredi les citoyens à respecter les consignes de sécurité face à la recrudescence, ces derniers jours, des cas d'asphyxie au monoxyde de carbone (CO), ayant fait 12 morts en novembre dernier à travers le pays.

"La prévention reste un moyen très efficace pour réduire les risques liés à ce type d'accidents domestiques", précise un communiqué de la Direction générale de la Protection civile qui invite les citoyens à respecter les consignes de sécurité afin de préserver et protéger leur vie.

Il est ainsi relevé "12 décès et 278 autres secourus d'une mort certaine par les éléments de la Protection civile depuis le début du mois de novembre 2020 intoxiquées par un gaz très dangereux redoutable et discret en l'occurrence le monoxyde de carbone".

Il s'agit de cas enregistrés le plus souvent dans les habitations, demeures et locaux, ajoute la même source, qui note que cette recrudescence des cas d'asphyxie est due à la baisse de températures et les conditions climatiques qui favorisent l'utilisation massive des différents dispositifs de chauffage notamment en cette période de grand froid, augmentant les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.

La Protection civile conseille ainsi à ventiler le logement lors de l'utilisation des appareils de chauffage, à ne pas utiliser comme moyens de chauffage la Tabouna ou des appareils de cuisson, à faire entretenir et régler régulièrement les appareils de chauffage et le chauffe eau par un professionnel et ne pas laisser un moteur de voiture en marche dans un garage fermé.

Elle invite, enfin, les citoyens, en cas de sinistre, à appeler le numéro d'urgence (14) et le numéro vert (1021) en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.