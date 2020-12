Egypte: Le Fonds souverain égyptien vise à générer des rendements financiers durables sur le long terme

Le Fonds souverain égyptien vise à générer des rendements financiers durables sur le long terme à travers un portefeuille équilibré et diversifié, a déclaré le Premier ministre, Moustafa Madbouly dans son allocution prononcée en son nom par la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said lors du sommet économique de l'Egypte.

"Ledit Fonds cherche à créer de la richesse pour la postérité à travers la maximisation de la valeur des actifs exploités et inexploités en Egypte et la réalisation des excédents financiers durables, en élaborant des projets d'investissement uniques", a ajouté le Premier ministre.

Il a jugé nécessaire la création d'une grande entité économique capable, à travers le partenariat avec des sociétés et institutions locales et mondiales, d'accroître l'investissement, l'emploi outre l'utilisation optimale des actifs et des ressources de l'Etat dans le but de maximiser leur valeur, donner une forte impulsion au développement et protéger les droits des générations futures.

Dans son allocution, Mme El-Said a souligné la réussite du fonds à attirer des investisseurs et partenaires de l'intérieur et de l'extérieur et à signer des accords de partenariat multilatéraux malgré les défis économiques au cours de la dernière période.