Egypte: L'Egypte et l'Arabie Saoudite s'opposent à toute ingérence régionale dans les affaires arabes

L'Egypte et l'Arabie Saoudite s'opposent à toute ingérence régionale dans les affaires arabes

La République arabe d'Egypte et l'Arabie Saoudite se sont opposées à l'unisson aux ingérences régionales dans les affaires intérieures des Etats arabes et aux tentatives d'ébranler la stabilité et la sécurité dans la région, soulignant l'importance du rôle de la Ligue arabe (LEA) dans le règlement des crises conformément aux résolutions internationales pertinentes et aux principes du droit international.

Les deux parties ont jugé impératif de raffermir l'action arabe commune, d'assurer la liberté de navigation dans le détroit de bab el-Mandeb et en Mer Rouge, estimant que toute tentative de mettre cette dernière en péril constituerait une menace pour la sécurité et la stabilité régionales.

Ceci est intervenu dans la déclaration finale émise par le comité de suivi et de consultation politique entre l'Arabie Saoudite et l'Egypte qui s'est réuni suivant les directives données en ce sens par le roi Salmane Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite et le président Abdel Fattah Al-Sissi.

Les deux Etats ont mis en avant la particularité de leurs relations et leur rôle stabilisateur dans la région sur les plans politique, économique, culturel et militaire.

La cause palestinienne demeure une question centrale pour la nation arabe et un règlement juste et global nécessite l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 et ayant Jérusalem-est pour capitale en vertu de l'initiative de paix arabe et des résolutions internationale, ont insisté Le Caire et Riyad.

S'agissant du barrage de la renaissance, l'Arabie Saoudite a dit soutenir les efforts de l'Egypte pour parvenir à un accord contraignant afin de préserver la sécurité hydrique de l'Egypte, considérée comme partie intégrante de celle arabe, outre la paix et la sécurité dans le continent africain.

Cela exige, selon Riyad, que les parties prenantes s'engagent dans des négociations sérieuses, étant la meilleure solution pour aboutir à un accord consensuel.

Par ailleurs, l'Egypte s'est dit solidaire avec l'Arabie Saoudite et les mesures qu'elle entreprend pour protéger sa sécurité nationale, partant du fait que la sécurité du royaume saoudien et du Golfe arabe étaient étroitement liées à celle de l'Egypte.

Concernant la Libye, les deux bords ont réaffirmé la nécessité de sauvegarder la stabilité, l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays et de rejeter toute immixtion dans ses affaires ou soutien au terrorisme et au fanatisme.

Ils ont également manifesté leur appui à la conclusion d'un règlement politique global conforme au processus de Berlin et à la déclaration du Caire, ainsi qu'à la reconstruction de l'Etat libyen et de ses institutions.

Abordant leur coopération économique, les deux parties ont convenu d'éliminer tous les obstacles face à l'accroissement des échanges commerciaux et des investissements communs.

L'Egypte et l'Arabie ont, par ailleurs, passé en revue les répercussions de la crise du Covid-19 sur les plans sanitaire et socio-économiques et ont convenu d'échanger les expertises et expériences susceptibles de promouvoir l'enseignement à distance.