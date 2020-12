Maroc: CDG Prévoyance avance à grands pas en matière de transformation digitale

Casablanca — CDG Prévoyance, gestionnaire de 20 Régimes de retraite et Fonds de prévoyance, a annoncé, mercredi, qu'elle avance à grands pas dans la réalisation de son programme de transformation digitale.

Dans un contexte marqué par l'importance de la proximité et la diversité des outils de communication, notamment ceux de nature digitale, CDG Prévoyance a fait part dans un communiqué de l'accélération du déploiement des solutions digitales retenues dans le cadre de son premier Hackathon de l'innovation.

Au niveau de CDG Prévoyance, la déclinaison de ce programme s'est faite à travers l'expansion d'une culture digitale matérialisée par l'organisation du premier Programme d'Open Innovation au niveau national baptisé "Prévoithon 2019 : le Hackathon de l'innovation by CDG Prévoyance" mobilisant des talents et compétences variés, aussi bien internes qu'externes, notamment, start-up, universitaires, associations, clients et collaborateurs, tous réunis pour développer de nouvelles idées et faire émerger des services digitaux innovants.

Véritable succès, ce Hackathon a été l'occasion d'interactions fructueuses à l'origine d'une relation "Institution/Client" plus équilibrée pour plus de proximité, poursuit la même source, notant que ce rendez-vous a donné lieu, par la suite, à la conception et la réalisation de cinq solutions interactives, assistées par des agents digitaux, offrant une expérience client appropriée, fluide et instantanée, qui répond aux attentes des citoyens.

Parmi ces applications constituent le 1er bouquet digital innovant destiné aux bénéficiaires des fonds de retraites et de solidarité, figure Sarout e-htiyati, la solution digitale interactive bilingue (Arabe et Français) qui, par un simple scan d'un QR code, va permettre aux bénéficiaires de pensions RCAR ou RECORE et bénéficiaires des rentes des Fonds de solidarité (Accidents du travail/Maladies professionnelles, Accidents de la circulation, des majorations ou allocations servies par les Fonds de travail, Daam Al Aramil) de s'informer en temps réel sur l'état de traitement de leurs dossiers, de suivre la situation de leurs paiements et d'échanger avec CDG Prévoyance en arabe, français ou darija à travers des messages textes, audio ou documents.

Seconde solution Chat e-htiyati, lancée au profit de tous les utilisateurs des applications SMART CNRA et SMART RCAR (Bénéficiaires, affiliés et pensionnés), consiste en une solution d'assistance vocale à base d'un "Chatbot" qui permet de poser toutes les questions et de recevoir, en temps réel, les réponses aux demandes d'informations en Darija.

En outre, WhatsApp e-htiyati constitue un agent digital conversationnel offrant une assistance gratuite et instantanée aux bénéficiaires (RCAR, RECORE, Rentes AT, Rentes AC, DAAM et FEF) pour le suivi de leurs dossiers et ce, à travers l'application WhatsApp.

En plus de ces outils, un Callbot est aussi prévu, appelé Allo e-htiyati et qui a pour objectif de diffuser et collecter de l'information à grande échelle via des appels téléphoniques, à la fois automatisés, personnalisés et interactifs pour l'ensemble de l'écosystème de CDG Prévoyance qu'ils soient fournisseurs, partenaires ou clients, ajoute le communiqué, faisant observer que des notifications vocales, interfacées avec le système d'information de CDG Prévoyance seront automatiquement effectuées pour assister les clients.

S'ajoutera avant la fin de l'année à ce bouquet, selon le même source, une solution de reconnaissance faciale Selfie e-htiyati intégrée au niveau des applications Smart RCAR et Smart CNRA, qui permettra aux bénéficiaires d'attester de leur vie moyennant une activation du service, puis la prise d'un selfie en temps réel, et ce, dans le respect des normes définies par les autorités compétentes.

Le déploiement de ce bouquet digital innovant traduit encore une fois la vocation naturelle de CDG Prévoyance en tant que Tiers de Confiance et apporteur des solutions utiles sur l'ensemble des facettes des métiers qu'elle exerce au service du Citoyen.

Tiers de confiance, CDG Prévoyance s'est engagée à dynamiser son parcours client, et ce par une diversification progressive de sa plateforme considérée aujourd'hui comme un levier majeur de la performance opérationnelle, dotant ainsi la communauté des affiliés et pensionnés des régimes de Retraite et celle des bénéficiaires des Fonds de solidarité, d'une grande capacité d'échange, de proactivité, de maitrise des flux d'information et de traçabilité.

La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes: CNRA et RCAR et par conséquent 148 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s'appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, un SI agile, des ressources humaines compétentes et sur un dispositif de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.