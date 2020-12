Sahara Occidental: Des partis politiques réitèrent leur soutien au peuple sahraoui

Alger — Les partis Ennour El Djazairi , le Front de l'Espoir National et le Mouvement de l'Entente Nationale ont réitéré,mercredi, dans une déclaration conjointe leur soutien et leur solidarité au peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance, appelant la Communauté internationale et les défenseurs de la paix de par le monde à condamner l'agression militaire marocaine et à œuvrer pour l'application de la légalité internationale.

"La solidarité avec le peuple sahraoui frère, dernière colonie en Afrique,est un devoir. Notre soutien et notre solidarité sont d'autant plus légitimes, car il s'agit de la défense de la légalité internationale", ont ajouté les trois partis dans leur communiqué lu devant l'Ambassadeur de la RASD en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, en présence des chefs des trois formations politiques.

"Nous appelons tous les honorables et les défenseurs de la paix de par le monde à se solidariser avec le peuple sahraoui et à condamner avec force l'agression marocaine, ainsi qu'à œuvrer et plaider pour l'application de la légalité internationale consistant en l"organisation d'un référendum d'autodétermination", ont-ils, en outre, ajouté.

De son côté, l'ambassadeur Abdelkader Taleb Omar a remercié vivement les trois responsables politiques pour leur solidarité et leur soutien qui s'inscrivent, selon lui, dans l'élan de solidarité exprimé par l'Algérie en faveur du peuple et de la cause sahraoui.

"Le peuple sahraoui ne fait que se défendre et défendre la légalité internationale. Il n'a eu recours aux armes après avoir attendu désespérément un geste salvateur de la part de l'ONU", a précisé le diplomate.

"L'agression marocaine se fait sous œil de la Mission des Nations-Unies pour organisation d'un referendum autodétermination au Sahara Occidental (Minurso) ", s'est indigné, en outre, M. l'Ambassadeur, avant de poursuivre que:"le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre sa lutte jusqu'à l'indépendance".