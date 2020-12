Maroc: Le FUS s'appuiera sur ses jeunes

Le président du Fath Union Sport (FUS) de Rabat, Hamza El Hajoui, a affirmé que le club s'appuiera fortement sur ses jeunes joueurs pour obtenir de bons résultats lors de la saison prochaine du championnat national qui débute le 4 décembre.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Hajoui a indiqué que l'équipe poursuit ses entraînements sous la houlette de son entraîneur, Mustapha El Khalfi, avec sérieux et détermination, ajoutant que les joueurs sont motivés pour entreprendre la nouvelle saison. Les éléments du FUS poursuivent leurs préparatifs, après avoir bénéficié d'une période de repos de dix jours, avec des matchs amicaux contre Wydad Fès, la Renaissance Zmamra et le Maghreb de Fès, afin de déterminer l'état de préparation des joueurs, dont cinq sont absents et participent au stage de préparation de l'équipe nationale des joueurs locaux.

Concernant le maintien de l'entraîneur du FUS à son poste, M. El Hajoui a fait savoir que Mustapha El Khalfi a fait du bon travail et a conduit le club à terminer la dernière saison à la 4 e place avec 49 points, relevant que le fait de prolonger son contrat avec le club pour trois autres années était une chose naturelle, en particulier par ce qu'il a conduit l'équipe au moment où elle était dans une situation difficile, ce qui confirme ses compétences pour diriger l'équipe.

Il a par ailleurs relevé que le club reste fidèle à sa stratégie en donnant la priorité à ses jeunes joueurs formés au sein de son académie qui ont les qualifications requises, comme Mehdi Moubarak, Ossama Al Kareh et Anas Bache, qui a été convoqué pour rejoindre les locaux. Il a, à cet égard, noté que le club a consolidé ses rangs par des joueurs expérimentés au niveau local et international à l'instar de Reda El Hajhouj (26 ans), l'attaquant libyen Mohamed Anis Salto (28 ans) et l'Ivoirien Cédric Elysée Kodjo (27 ans) par des contrats qui courent jusqu'en 2023.

Le président du FUS a ajouté que pour bénéficier des expériences d'autres pays, le Fath a conclu un accord de partenariat avec le club français de l'Olympique Lyon en 2019, qui prend fin en 2022, récemment prolongé d'une année supplémentaire jusqu'au 30 juin 2023.

L'accord de partenariat prévoit un partage d'expériences et un travail de mise en valeur des talents locaux, ainsi que de faire bénéficier le club de la capitale de l'expérience des formateurs de l'académie du club français qui supervisent une série de sessions de formation avec les cadres techniques de l'académie du FUS.