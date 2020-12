Maroc: Remporter la Coupe du Trône, la nouvelle priorité du RCOZ

Le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) ambitionne de remporter la Coupe du Trône lors de la prochaine saison et d'occuper des rangs avancés dans le cadre de la Botola Pro D1, a indiqué le président du club, Amine Nouara.

Dans une déclaration à la MAP, M. Nouara a expliqué que le classement du RCOZ, 8ème lors de la saison écoulée après avoir occupé le 10ème rang deux ans auparavant, a rendu l'équipe plus déterminée et résolue à en découdre pour occuper les premières places de la Botola Pro D1, ajoutant que le club ambitionne également de faire tout son possible pour atteindre la finale de la Coupe du Trône et remporter cette précieuse coupe "après avoir atteint les quarts de finale lors de la saison footballistique précédente".

Au niveau des nouvelles recrues, M. Nouara a souligné que huit nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe, à savoir, l'attaquant Brahim El Bahri, le défenseur Hamza Hajji, l'ancien gardien de but du Wydad de Témara Mahdi Waya, le libéro Ismail Jahour et le milieu offensif Younes El Joubi en plus de deux attaquants, le Camerounais William Nkondo et Hicham Msakni ainsi que le milieu offensif Abou Bakr Lahrarti.

Concernant les contraintes auxquelles l'équipe est encore confrontée, il a souligné que le stade municipal de Oued Zem a subi en début de saison une large opération de réfection et de rénovation qui est toujours en cours, relevant que ce problème contraint l'équipe à trouver un nouveau stade pour les séances d'entraînement le temps que la pelouse du stade soit prête. M. Nouara a déploré, toutefois, le fait de jouer en dehors de ses bases en raison de l'importance des supporters.

Après avoir salué le soutien financier du Groupe OCP, qui accorde une subvention annuelle de 1 million de DH à l'équipe, M. Nouara a fait savoir que le budget de la saison en cours a été réparti entre 500.000 dirhams pour la restructuration du stade et ses diverses dépendances et 500.000 DH alloués aux frais de gestion et de supervision de l'équipe. Le président du RCOZ a également cité la contribution du conseil de la région par un montant de 1,5 MDH, appelant à soutenir davantage le RCOZ d'autant plus que l'équipe "est devenue la seule représentante" de la région au championnat d'élite après la relégation du Raja de Béni Mellal et de l'OCK en deuxième division de la Botola Pro.

M. Nouara a souligné que le soutien financier restreint de l'équipe jusqu'à présent impose à ses responsables "de mener une gestion rationnelle des ressources financières", ajoutant que le RCOZ cherche actuellement de nouveaux sponsors pour soutenir l'équipe.

Par ailleurs, le cadre national Youssef Fertout a pris les commandes de l'équipe au titre de la saison sportive 2020-2021, succédant au Tunisien Mounir Chebil. M. Fertout avait supervisé plusieurs formations, dont la Renaissance Club Athletic Zemamra, l'Olympique de Safi, le Moghreb de Tétouan en plus du Chabab Rif Al Hoceima (CRA).