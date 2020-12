Egypte: Début de l'exercice aéronaval entre l'Egypte, la Grèce et Chypre "Medusa 10"

L'exercice aéronaval "Medusa 6" entre l'Egypte, la Grèce et Chypre a débuté mardi en Méditerranée avec la participation des forces aériennes et navales des trois pays en sus d'autres Etats en tant qu'observateur (la France, les Emirats, l'Arabie saoudite, les USA, le Bahreïn, le Soudan, la Jordanie, l'Allemagne et l'Italie).

Ces manœuvres, qui dureront plusieurs jours, interviennent dans le cadre du renforcement des relations privilégiées, de la coopération, et de l'échange des expériences entre les forces armées égyptiennes et celles des pays amis et frères.

De leur côté, les participants à l'exercice aéronaval conjoint ont salué l'accueil chaleureux et la bonne organisation.

Ces manœuvres s'inscrivent dans le cadre de la coordination des efforts conjoints et de l'action commune pour faire face aux défis en mer Méditerranée.