Egypte: Coopération entre l'Egypte et l'UNESCO dans le cadre de l'initiative présidentielle "Parle arabe"

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram s'est entretenue mercredi avec le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour la science dans les Etats arabes, Gaith Fariz des mécanismes du renforcement de la coopération entre son ministère et l'UNESCO dans le cadre de l'initiative présidentielle "Parle arabe" pour enraciner l'identité arabe et égyptienne auprès des Égyptiens expatriés.

Mme Makram a passé en revue les efforts déployés par son ministère pour la communication avec les Égyptiens de l'étranger notamment les programmes mis en oeuvre au profit des 2e et 3e générations des Égyptiens expatriés pour les faire connaitre de leur patrie et des concepts de la sécurité nationale égyptienne en sus des camps organisés pour les enfants de 9 à 16 ans, avec la participation des fils des martyrs, dans le but de les relier à l'Egypte.

La Journée mondiale de la langue arabe, a-t-elle précisé, vise à sauvegarder la langue et l'identité arabes et dans ce cadre la ministre a accepté l'invitation qui lui a été adressée par M. Fariz, également directeur du bureau de l'UNESCO au Caire, pour participer à l'événement que l'UNESCO doit organiser à l'occasion de cette Journée.

Pour sa part, M. Fariz a salué la coopération avec le ministère de l'immigration et affirmé sa disposition à fournir toutes les formes de soutien à cette initiative présidentielle "qui prône l'acceptation et l'ouverture aux autres et leur immunisation contre les idées extrémistes qui n'ont rien à voir avec la religion".