Algérie: ANSEJ - Le dispositif élargi à d'autres catégories outre les chômeurs

Alger — Le Gouvernement a écouté, mercredi lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé relatif à un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret de 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs et qui élargit ce dispositif, destiné aux chômeurs, aux étudiants et à certaines catégories de travailleurs.

Le projet de décret, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, est introduit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres du 23 août dernier, relatives à la redynamisation du dispositif de l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) et la promotion de l'entreprenariat, indique un communique des services du Premier ministre.

Ce dispositif est, en outre, élargi aux étudiants porteurs d'idées de projets, aux personnes ayant des compétences et un savoir-faire dans leurs domaines d'activités, aux promoteurs performants de l'Agence Nationale de gestion du Micro-crédit (ANGEM), aux promoteurs performants en activité exerçant dans la production de biens et services, et aux agriculteurs et artisans.

Par ailleurs, ce projet de Décret prévoit la révision des niveaux de l'apport personnel des promoteurs pour tous les types de financement et unifie le taux de l'apport personnel pour la formule de financement triangulaire.

Les nouvelles dispositions ouvrent enfin la possibilité de refinancement des micro-entreprises en difficulté et prévoient également de faire bénéficier les jeunes promoteurs et les porteurs de projets de locaux dans des micro zones et ce, à titre locatif, selon le communiqué.