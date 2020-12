Algérie: Accord Opep+ - Poursuite des discussions mercredi avant la prise de décision finale jeudi

Alger — Les pays membres de l'Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep), dont l'Algérie, ont poursuivi mercredi les discussions avec leurs alliés afin d'aboutir à un consensus sur les niveaux de baisse de production au début de 2021, avant la prise de décision finale jeudi, et ce dans un marché affecté toujours par la Covid-19.

Cette poursuite des discussions à distance intervient suite à la 180éme réunion ministérielle de la Conférence de l'Opep, tenue lundi par vidéoconférence, et qui avait notamment examiné la possibilité de prolonger le retrait actuel du marché à savoir de 7,7 mb/j, pour une durée de trois mois supplémentaires, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à la fin mars 2021.

Dans ce cadre, les signataires de la Déclaration de coopération ont jugé préférable de donner plus de temps à ces consultations avant de tenir la 12eme réunion ministérielle des pays Opep et Non OPEP demain jeudi.

Prévue initialement pour mardi dernier, cette réunion a été reportée pour le 3 décembre, un report qui a été confirmé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en modifiant son planning officiel des réunions.

Le Président de la Conférence de l'Opep a exprimé son optimise par rapport à l'aboutissement à un consensus.

L'Algérie qui préside cette année la Conférence de l'Opep continue ses consultations et travaille dans le but de converger vers un consensus.

M . Attar a également réaffirmé que le marché pétrolier nécessite toujours de la prudence même si sur le plan sanitaire il y a de plus en plus de bonnes nouvelles indiquant la possibilité d'allègement des confinements à travers le monde, et par conséquent une possible reprise économique à travers le monde.

L'accord en vigueur a été entamé en début mai dernier avec une réduction de la production pétrolière de 9,7 mb/j .

Et C'est lors des réunions ministérielles de l'OPEP et Non Opep de juin dernier qu'il a été décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement pour mai et juin, jusqu'au 31 juillet 2020.

Cette mesure a été assouplie depuis début août dernier en passant à une réduction de 7,7 mbj qui devrait, selon les termes de l'accord, continuer jusqu'à fin décembre 2020 avant de passer à une baisse de 5,8 mb/j en début 2021.