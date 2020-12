Algérie: Une convention entre l'AADL et l'ANSEJ pour la gestion des citées "AADL 2020"

Alger — L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) et l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) ont signé, mercredi à Alger, une convention permettant aux micro-entreprises de participer aux actions de gestion des citées "AADL 2020" pour une durée de quatre ans.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'accord-cadre signé le 12 novembre dernier entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise relatif à l'encouragement et au soutien des micro-entreprises, à accéder à la demande publique et à bénéficier de la sous-traitance dans le cadre de projets à caractère public dans le secteur de l'habitat.

La convention a été signée par le Directeur général de l'ADDL, Tarek Belaribi, et le Directeur général de l'ANSEJ, Bououd Mohamed Cherif, en présence des cadres des deux institutions et du Directeur général de l'entreprise "Gest Immo".

Dans ce contexte, les micro-entreprises seront mobilisées dans les domaines du nettoyage, du suivi et de l'entretien, dans le cadre de la concrétisation d'une nouvelle vision adoptée par les deux ministères en matière de gestion des citées AADL.

L'opération a d'ores et déjà démarré pour les cités livrées en 2020 et sera étendue ultérieurement à toutes les autres afin que les cités AADL à travers le territoire national soient gérées in fine par des entreprises Ansej, a précisé M. Belaribi dans une déclaration conjointe avec le directeur général de l'Ansej, à l'issue de la signature de la convention.

Après avoir indiqué que la convention s'étendait jusqu'à 2025, le responsable a souligné que "la finalisation du cadre juridique de l'opération permettra sa mise en œuvre de manière optimale à travers les différentes wilayas du pays, pour ensuite confier d'autres opérations aux entreprises Ansej spécialisées dans les travaux de bâtiment, de plomberie, de peinture, etc.".

Selon M. Belaribi, impliquer des entreprises Ansej sur le terrain ne veut pas dire renoncer au rôle de la société GEST.IMMO AADL, filiale de l'AADL chargée de la gestion immobilière. Il s'agit plutôt de créer une synergie entre les deux parties pour assurer de meilleurs services de gestion de ces cités, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le Directeur général de l'Ansej, Mohamed Cherif Bououd, s'est félicité de cette opération qui permet aux micro-entreprises, a-t-il dit, de participer à la commande publique, dans le cadre général du Plan d'action gouvernemental 2020/2024.

Cet accord permet de mettre au service de l'AADL de nombreuses activités relevant des micro-entreprises qui assurent un travail de qualité pour permettre aux habitants des cités de vivre dans de meilleures conditions.

Bouaoud a précisé que tous les moyens sont disponibles pour la mise en œuvre de cette convention à travers toutes les wilayas du pays, pour mettre les cités en conformité avec les normes internationales de gestion.

Chaque wilaya dispose de plusieurs entreprises habilitées à assurer la gestion des quartiers, sur un total de 160.000 micro-entreprises qui activent dans le domaine des prestations.

A une question sur les entreprises ayant bénéficié d'un appui mais souffrant de conditions difficiles, le Directeur général de l'Ansej a fait état de procédures simplifiées pour permettre à chaque entreprise viable de bénéficier encore une fois d'un appui.

L'entreprise doit s'être acquittée de 70 % de sa dette contractée pour le premier appui.

En matière de formation, M. Bouaoud a indiqué que chaque entreprise qui active dans un domaine précis est qualifiée et est soumise, dans le cadre des mesures organisationnelles de l'Agence, à une formation spécialisée concernant la gestion de la micro-entreprise et la gestion des cités.