Congo-Brazzaville: Objectifs de développement durable - Validation d'un guide pratique dédié aux collectivités locales

La République du Congo vient de franchir une étape dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable(ODD), le 30 novembre, par l'adoption d'un nouvel instrument local impliquant à la fois les autorités et populations rurales.

Le nouveau guide des plans locaux de développement est un véritable outil de planification de suivi et de gestion d'actions jugées prioritaires par les élus et les populations, afin de résoudre les problèmes socio-économiques et environnementaux. Le but de cette initiative, a expliqué Fernand Sosthène Likouka, le directeur de cabinet de la ministre du Plan, est de mettre aux localités et à l'ensemble des parties prenantes un référentiel commun pour l'élaboration des projets de développement.

« L'ancrage de développement socioéconomique au niveau local est, sans doute, une voie de création de richesse et d'amélioration des conditions de vie dans les communautés de base pour atteindre de manière efficace les ODD. Toutefois, force est de constater que les faibles compétences techniques des acteurs locaux constituent également un facteur contraignant de même que l'absence d'outil pour stimuler le développement économique local », a signifié Fernand Sosthène Likouka.

La prochaine étape, a-t- il poursuivi, consiste en la prise en compte de ces objectifs dans les politiques locales avec une implication accrue des populations et des autres acteurs locaux. Les collectivités locales doivent à ce titre disposer d'un outil de planification pour intégrer, réaliser et suivre les actions en lien avec les ODD. « Cet outil n'est autre que le Plan de développement local(PDL). Conformément à l'esprit de la décentralisation, la planification du développement local revêt d'une importance accrue », a estimé Fernand Sosthène Likouka.

À noter que l'agenda 2030 des Nations unies, ayant permis les ODD, a été adopté en 2015 par l'ensemble des États et ratifié par le Congo un an après. Cet agenda de développement prône l'universalité, l'intégration et l'exclusivité avec comme principe de base « de ne laisser personne de côté ». Il a conduit à l'élaboration du Plan national de développement 2018-2022 et au processus de contextualisation et de suivi de la mise en œuvre des ODD.

Dans le cadre de sa politique de développement, le gouvernement congolais bénéficie d'accompagnements des partenaires à l'instar du Programme des Nations unies pour le développement(PNUD). Les partenaires onusiens viennent d'ailleurs de réitérer leur disponibilité à poursuivre le partenariat avec le Congo, a assuré Emma Ngouan-Anoh, la représentante résidente adjointe du PNUD. « La planification locale devrait pleinement prendre en compte les ODD, cet alignement permettra à tous de se mobiliser pour mieux localiser le programme au niveau des collectivités. La planification locale est au cœur du développement communautaire », a-t-elle indiqué.