Congo-Brazzaville: Assistance - Le Club Rotaract Ndjindji solidaire avec les enfants en situation de rue

Le club Rotaract Pointe-Noire Ndjindji a récemment remis des kits alimentaires, médicaux et hygiéniques aux enfants en situation de rue vivant dans la ville océane. Cette activité s'est déroulée en présence de Michaelli Moe-Koumba Goma, président de ladite association.

Composé essentiellement de sacs de riz, d'huile, de boîtes de lait, d'eau de javel, de papier-toilette et autres aliments, ce don a permis à plus d'une personne de retrouver le sourire. L'objectif étant d'assister ces enfants vulnérables dont les difficultés socioéconomiques se sont accrues avec la pandémie de covid-19. Touchés par cette marque de générosité, les bénéficiaires ont salué le geste du donateur. «Grâce à vous, les regards du monde sont orientés vers nous. En cette date, nous sommes très heureux et nous vous disons merci », a laissé entendre Amour Gaston Kabéya, l'un des enfants bénéficiaires.

Cette remise a débuté par une messe d'action de grâces dite par le vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, Mgr Alain Loemba Makosso. Le prélat a, dans son homélie, attiré l'attention de l'assistance sur la situation de cette couche vulnérable souvent en manque d'amour. « La vie, ce n'est pas être heureux seul, mais c'est être heureux avec tout le monde, ce n'est pas aussi de voir seulement ses enfants réussir, mais plutôt tous les enfants réussir », a-t-il signifié.

En effet, les enfants en situation de rue souffrent souvent du regard négatif que la société porte sur eux et de l'absence de relation durable et saine avec leur famille. Le président de ce club Michaelli Moe-Koumba Goma s'est dit prêt à travailler avec d'autres associations pour aider les enfants et les adolescents en situation de rue de se construire un avenir meilleur. « Nous avons répondu à l'appel de Caritas, nous invitons d'autres associations à se joindre à nous pour être plus éfficace », a-t-il dit. Après la remise de ce don, les membres du club Rotaract Pointe-Noire Ndjindji ont visité le centre d'accueil des mineurs de Mvoumvou. Ils ont égalent procédé au planting d'arbre au collège 5 Février de km4. Au total, cinquante-quatre pieds d'arbres ont été plantés dans la cour de cette école. Créé le 18 mars 2019, le Club Rotaract Pointe-Noire Ndjindji est composé de dix-sept membres. Pour le mandat 2020-2021, son bureau exécutif est composé de quatre membres, notamment le président Michaelli Moe-Koumba Goma , la secrétaire Jupci Poumina, la trésorière Donire D'Omom Bourou et le protocole Ruben Miere.