Congo-Brazzaville: Santé - Les étudiants du Centre de formation Don Bosco sensibilisés au SIDA

Le Club des jeunes pour l'éducation sexuelle et la santé (CJESS) a organisé un focus sur le sida à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie.

Animée par Davy Herman Malanda, coordonnateur du CJESS, la session a eu pour but de sensibiliser les étudiants de l'école de formation et de métiers de Jean Bosco, située dans l'enceinte de l'église Saint-Jean-Bosco, à la maladie du sida. Les généralités sur le sida, le mode de transmission et de contamination, comment éviter la maladie et le traitement à suivre pour les personnes atteintes ont été au centre de ces échanges.

Au cours de ce focus, le coordonateur du CEJSS a exhorté les jeunes d'avoir une sexualité responsable. Ce qui va leur permettre d'acquérir une certaine maturité sexuelle pour prévenir les impacts de la sexualité comme le VIH-sida et des autres maladies sexuellement transmissibles. Dans un esprit participatif, ces échanges ont éclairé les étudiants qui ont suivi avec attention les conseils et informations délivrés par l'orateur.

Signalons que cette rencontre a été rendue possible grâce à l'implication des responsables de l'église Saint-Jean-Bosco de Tié -Tié et au directeur de cette école de formation. À la fin de l'activité, le coordonnateur du CEJSS a exprimé sa disponibilité de poursuivre la sensibilisation dans les différentes institutions et structures de la place afin de lutter contre cette pandémie.