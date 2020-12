Congo-Brazzaville: Vie associative - Le club Rotary Brazzaville "Téléma" lance officiellement ses activités

Créée en août dernier, la nouvelle association affiliée à Rotary club Brazzaville a été officialisée, le 28 novembre, à l'issue d'une cérémonie symbolique présidée par le gouverneur du district 9150, Innocent Nkongo Budina Nzau. L'équipe dirigeante promet des initiatives en faveur des communautés vulnérables et la lutte contre la poliomyélite.

La rencontre des rotariens de Brazzaville, le week-end dernier, était marquée par l'intronisation de la présidente du jeune Club Rotary Brazzaville "Telema", Laeticia Nkakou Yoka, qui a reçu la charte internationale de cette association internationale. À l'instar des autres membres de l'association, la présidente a également pris les insignes de Rotary témoignant ainsi son engagement pour les valeurs du mouvement.

Le Rotary club Brazzaville Telema qui compte actuellement vingt-trois membres est le cinquième Rotary club à Brazzaville. Le club partage les idéaux de Rotary international qui consistent à servir autrui, à promouvoir des normes éthiques élevées et à favoriser l'entente entre les communautés, la solidarité et la paix, grâce à un réseau des décideurs locaux, civiques et professionnels. Les premières actions humanitaires que le club Telema a déjà menées concernent la remise des masques et kits scolaires à deux écoles publiques de Brazzaville et une sensibilisation à la poliomyélite.

En installant le club et son équipe dirigeante, le gouverneur du district 9150 a prêché le respect des engagements en lien avec le thème de l'année « Le Rotary ouvre des opportunités ». « Créer un nouveau club, c'est bien. Mais le mieux c'est de pérenniser le mouvement, de faire adhérer de nouveaux membres et d'être proches des communautés. Il faut également verser ses contributions statutaires », a insisté Innocent Nkongo Budina Nzau qui est à la tête de dix pays d'Afrique centrale, dont la RDC, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda...

Intronisée pour un mandat d'une année à la tête du Club Rotary Brazzaville Telema, Laeticia Nkakou Yoka a promis de poser les bases d'une organisation dynamique au service de la justice, de la culture de la paix et de la solidarité. « Notre club s'est fixé comme objectifs (2020-2021) de renforcer la camaraderie ; la réalisation des actions dans le domaine de l'éducation, de la formation des jeunes et de la santé ; l'amélioration de l'image de Rotary Club ; la présence active sur les réseaux sociaux », a-t- elle déclaré.

Il faut souligner la présence remarquée du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et de nombreux anonymes à cette rencontre des rotariens de la ville capitale.