Sénégal: Ibrahima Sène - Un planificateur aux commandes de la lutte sénégalaise

Personne ne l'attendait pour diriger le Comité de gestion national (Cng) de la lutte. Mais le ministre des Sports a porté son choix sur lui. Ibrahima Sène appelé affectueusement « Bira » par ses pairs n'est pas un inconnu au bataillon. Ce planificateur qui a fourbi ses armes à Kaolack où il a franchi tous les échelons dans le mouvement sportif aura la lourde mission de mener à bon port la barque de la lutte sénégalaise.

À l'annonce de la fin du mandat d'Alioune Sarr à la tête du Comité national de gestion (Cng) qu'il occupe depuis mars 1994, le monde de la lutte a retenu son souffle. L'on s'est ensuite mis à spéculer sur le nom de son potentiel successeur. Puis, tel un magicien, le ministre des Sports, Matar Ba, a sorti de son chapeau Ibrahima Sène Bira pour lui confier les rênes de la structure. Un inconnu au bataillon ? Non, si l'on se fie à son parcours. Même si sa tête n'est pas trop familière aux aficionados de la discipline reine au Sénégal, à Kaolack, le nom de Bira Sène se confond avec celui du sport, de la lutte particulièrement.

« Ma nomination à la tête du Cng m'a surpris parce que je ne m'attendais pas tellement à prendre les rênes de la lutte sénégalaise ; mais quand j'ai été consulté, je me suis dit que parmi les prétendants, peut-être que j'ai un profil qui pourrait accomplir cette mission ». C'est la conviction d'Ibrahima Sène dit Bira qui préside, depuis le 5 novembre 2020, aux destinées de la lutte sénégalaise. Un défi de taille pour l'ancien président du Comité régional de gestion (Crg) de la lutte de Kaolack mais aussi un récompense pour un long cheminement dans la lutte qu'il considère comme une passion, une culture, une tradition, mais surtout un sport favori.

Né en 1958 à Ndangane, à Kaolack, Bira Sène est un enseignant chevronné qui a terminé sa carrière administrative comme coordonnateur des planificateurs de l'Éducation nationale. Il a bourlingué depuis le lycée Gaston Berger devenu Valdiodio Ndiaye. Après l'école normale William Ponty, il a été affecté à Dakatély dans le département de Salémata (région de Kédougou), son premier poste comme enseignant, puis à Wassadou, à Tambacounda, avant de revenir à Kaolack.

Bira Sène était aussi tourné vers le sport qu'il a longtemps mené avec sa vie professionnelle. « J'alliais deux disciplines sportives, à savoir le football et la lutte. En 1980, j'avais démarré une carrière de football, mais comme je n'étais pas un bon footballeur, j'ai migré vers l'administration sportive, naturellement avec le conseil de mes aînés qui me voyaient mieux dans l'administration au regard des réflexions que je faisais », explique-t-il sans aucun regret. Il fut secrétaire général de l'Asc Ufan de Kaolack (un club de navétane) pendant 20 ans et président du même club pendant 17 ans et aussi vice-président de l'As Saloum. Féru du ballon rond, Bira Sène assistait même aux matches de l'équipe nationale de football. Et il n'avait pas hésité, en 2002, d'aller suivre les « Lions » du Sénégal à la Coupe du monde Corée-Japon.

Un engagement qui a porté ses fruits

Comme tout enfant né à Ndangane, Bira Sène aime la lutte qui avait fini par devenir sa passion. « J'ai grandi à Ndangane où il y avait à l'époque une arène de lutte. C'est là où j'ai pris mes premiers repères en tant qu'enfant. Tout jeune, j'allais souvent assister aux combats qui y étaient organisés », confesse-t-il. Le lutteur Mame Ndieumbane Ndiongue, se rappelle-t-il, a fait ses humanités à Ndangane, tout comme Daouda Top et plus tard Mouhamed Ndao dit Tyson en 1994. « En 1986, j'avais organisé un grand combat de lutte entre Alioune Diouf et Ngor Ndour. C'était pour préfinancer mon Asc pour les navétane. Au-delà de ça, j'ai organisé plusieurs combats dont celui qui a opposé Tyson à feu Alioune Sèye », se souvient-il. « C'est avec moi que Tyson a reçu un cachet d'un million de FCfa parce qu'il sortait d'un combat où il avait reçu 300.000 FCfa », se réjouit Bira Sène, qui a aussi organisé le combat ayant opposé feu Balla Gaye 1 à Mame Ndieumbane pour les œuvres sociales de l'hôpital régional de Kaolack.

Son engagement pour la lutte a porté ses fruits en 1994. Il a été nommé président du Comité départemental de gestion (Cdg) de la lutte de Kaolack. Dix années plus tard, en 2004, il est passé président du Comité régional de gestion (Crg) de la lutte de Kaolack. Et récemment, l'enfant de Ndangane a été porté à la tête du Comité national de gestion (Cng) de lutte par le ministre des Sports, Matar Ba.

Premier vice-président chargé de la lutte avec frappe au Cdg de Kaolack, Cheikh Tidiane Mbengue, qui chemine avec Bira Sène depuis 1965, dit ne pas être surpris. Enfant de Ndangane comme lui, il l'a vu faire ses premiers dans la lutte après avoir fourbi ses armes dans le mouvement associatif. Et il estime que cette nomination vient couronner son dévouement et ses sacrifices pour la lutte. Aujourd'hui, estime M. Mbengue, si la lutte a connu un regain d'engouement à Kaolack, c'est grâce à Bira Sène. « Rien que dans le département de Kaolack, on compte plus de 150 organisations de combats en lutte simple dans l'année dont 35 à Koumbal, 65 à Gandiaye et 60 à Ndiédieng. Sans compter la commune de Kaolack où la lutte avec frappe est en pleine effervescence. Tout cela est géré par Bira Sène par le biais des Cdg qu'il a installés », renseigne M. Mbengue, non sans magnifier le sens de la diplomatie dont fait montre le nouveau président du Cng. « Il a réussi à éteindre plusieurs foyers de tension qui minaient la lutte. À l'époque où Ibrahima Ndiaye dirigeait le Crg, il y avait toujours des conflits entre le Crg et le Cdg de Kaolack. Et quand il a pris les commandes du Cdg, il a aplani toutes les difficultés, a géré beaucoup de problèmes ». De même, précise-t-il, les lutteurs qui représentaient Kaolack au Drapeau Chef de l'État ne rataient jamais le podium, malgré le peu de moyens dont ils disposaient. « Dans le monde de la lutte, le soutien des autorités fait souvent défaut ; et les écoles et écuries de lutte n'ont pas beaucoup de moyens. Mais Bira Sène était toujours là pour les encourager, les soutenir et accompagner les promoteurs pour organiser leurs combats ».

L'homme de la situation ?

Si beaucoup s'interrogent sur les capacités de Bira Sène à faire mieux qu'Alioune Sarr, cette question ne triture pas les méninges de ceux qui connaissent l'ancien président du Crg de Kaolack et le côtoient depuis des années maintenant. Thierno Kosso Diané est de ceux-là. Président de la Ligue régionale de football de Kaolack et cinquième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, M. Diané qui connaît bien Bira Sène pour avoir longtemps cheminé avec lui dans le mouvement sportif, estime qu'il a le profil. « On s'est connu depuis plus de 30 ans dans les milieux du sport. On a fait nos premières armes dans le navétane. Avant lui, j'ai été président de l'Odcav de Kaolack et quand je suis parti, c'est lui qui a pris les rênes. Bira est un homme bien, très engagé dans tout ce qu'il fait. Il a laissé de très bons souvenirs de sa gestion à Kaolack. C'est un enseignant chevronné qui a laissé des bonnes traces partout où il est passé et il est apprécié de tous », confesse-t-il. Et pour Thierno Kosso Diané, il ne fait aucun doute que Bira Sène est l'homme de la situation. « Il a le parcours, le cursus ; il sait diriger, manager, impulser et réorienter. C'est un aussi un homme de consensus, qui sait fédérer », relève-t-il. « C'est un homme qui a le profil du poste ; si l'État du Sénégal l'a choisi pour diriger le Cng, c'est parce qu'il s'est entouré de toutes les garanties pour le mettre à cette place », ajoute-t-il.

Cheikh Tidiane Mbengue également ne doute pas une seule seconde des compétences de Bira Sène. D'ailleurs, fait-il remarquer, tous les Crg du Sénégal avaient fait de Bira Sène leur porte-parole auprès d'Alioune Sarr. « C'est lui qu'ils ont mandaté pour parler en leur nom. Je pense donc que c'est la personne la mieux indiquée pour prendre la relève d'Alioune Sarr », affirme le premier vice-président chargé de la lutte avec frappe du Cdg de Kaolack. Cheikh Tidiane Mbengue est convaincu que si Bira Sène est soutenu dans sa mission, il redonnera à la lutte toutes ses lettres de noblesse. « Je crois que la gestion des structures régionales est plus difficile que celle nationale. Avec le Crg, Bira Sène a su relever le défi sans moyens ; donc avec le Cng qui est mieux loti, ça change la donne », espère Cheikh Tidiane Mbengue qui dépeint le nouveau président du Cng comme « un homme de principe et souple, rigoureux, mais il est tolérant, qui ne cède pas au chantage ».

Par ailleurs, Thierno Kosso Diané estime que les premiers jalons posés par Bira Sène montrent à suffisance que c'est un homme qui a la pleine mesure de la situation. « Il commence à apaiser, à éteindre tous les foyers de tension, c'est il peut faire l'affaire », se félicite-il. « Kaolack est rassuré et sous peu, tous les Sénégalais se rendront à l'évidence que c'est l'homme qu'il fallait à la lutte. Il a besoin qu'on le soutienne, l'appuie, l'accompagne. Tout Kaolack prie pour sa réussite à la tête du Cng », indique Thierno Kosso Diané.

Aujourd'hui, Bira Sène considère sa nomination à la tête du Cng comme le couronnement d'un militantisme sportif. « C'est comme une manière de me dire « Birane Sène, je relance votre activité sportive, exclusivement dans la lutte, pour son développement » », dit-il avec fierté.

Cette nomination a beau le surprendre, elle n'enlève en rien sa détermination à relever le challenge. Parce que Bira Sène est bien convaincu que remplacer un homme de la trempe d'Alioune Sarr qui a dirigé le Cng pendant 26 longues années et a vu passer 17 ministres des Sports constitue un très gros challenge. Mais cela ne l'inquiète pas outre mesure parce qu'il est déterminé à relever tous les défis qui se dressent sur son chemin.