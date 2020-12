Sénégal: Pape Maël Thiam, Administrateur de l'Apr - « Procéder à une structuration horizontale pour donner la chance à de nouveaux leaders »

interview

Pour son administrateur, Pape Maël Thiam, l'Alliance pour la République (Apr) doit maintenant procéder à une structuration horizontale afin de donner la chance à de nouveaux leaders.

En tant qu'administrateur de l'Alliance pour la République (Apr), quel bilan faites-vous des 12 ans d'existence ?

Ces 12 années sont divisées en deux : la période où nous étions dans l'opposition et celle où nous sommes au pouvoir. Concernant la première période, nous avons une première participation aux élections locales où nous sommes sortis avec 19 communes. Sur le plan du membership, nous étions autour de 4000 comités. L'Alliance pour la République (Apr) est organisée en comité de base comprenant chacune 100 personnes.

Il y a aussi les instances communales et départementales, le directoire et le Secrétariat exécutif national (Sen). Nous avions opté pour un déploiement atomisé. Nous sommes arrivés au pouvoir en 2012 et depuis lors, le parti n'a cessé de croître. De nombreuses personnalités et des élus ont rejoint l'Apr ; des partis et des organisations s'y sont aussi fondus. Cela nous a permis, aujourd'hui, de revendiquer la première place de l'espace politique au Sénégal.

On peut comprendre que nous avons acquis le pouvoir en phase de lancement -début de croissance- laquelle s'est accrue avec le fait de l'attraction du pouvoir pendant que le Président Macky Sall est à la magistrature suprême. Nous avons quasiment atteint notre fin de croissance et engagé notre phase de maturité.

Et c'est à ce moment précis que le Président de la République a eu son deuxième mandat, toujours dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de plus de 80 % des collectivités territoriales au Sénégal, grâce également à la clairvoyance du Chef de l'État qui a su mettre en place un plan qui a fait l'objet d'adhésion de bon nombre de Sénégalais, lesquels nous ont permis de confirmer notre place de leader dans l'espace politique du Sénégal.

Maintenant sur le plan de l'exercice du pouvoir, les réalisations sont là, tant au niveau macro que micro. On peut résumer en disant que le Président a fait des pas de géant dans le rattrapage infrastructurel. Au niveau social, il a réussi à mettre en place beaucoup de filets sociaux qui ont fini de consolider la solidarité nationale ; ce qui lui a valu son plébiscite lors de la dernière présidentielle.

Après avoir dressé ce tableau de l'Apr, quelles sont les perspectives possibles ?

Poursuivre notre déploiement au niveau national à travers une ouverture. Le Chef de l'État a, tout le temps, fait preuve d'ouverture. Sur le plan politique, nous continuons à recevoir de nouvelles adhésions, de nouveaux membres, de nouvelles personnalités et de nouvelles organisations de la société civile.

Maintenant nous allons étudier, au regard de la phase à laquelle nous nous trouvons, la pertinence ou non d'une structuration verticale, comme tout le monde le revendique. Pour nous, il est beaucoup plus pertinent de procéder à une structuration horizontale et qui permettrait de donner la chance à de nouveaux leaders qui ont fini de se convaincre de la pertinence du Plan Sénégal émergent (Pse) mais également de l'efficacité de l'action gouvernementale.

En résumé, la perspective, c'est poursuivre notre stratégie de déploiement basée sur l'ouverture en réfléchissant sur une structuration qui soit la plus conforme au stade auquel nous nous trouvons, à savoir le stade de maturité.

Comment appréciez-vous l'élargissement de la majorité avec notamment l'arrivée d'Idrissa Seck et d'Oumar Sarr ?

Cela ne me surprend pas. Je considère la venue du président Idrissa Seck comme un retour. C'est Bby qui retrouve une de ses franges puisque le président Seck faisait partie des fondateurs de Bby.

Sur l'ouverture et la cooptation d'autres nationalités dans la mouvance présidentielle, cela ne me surprend pas parce qu'il ne faut pas oublier que le Président de la République est porteur du Pse.

Donc, après avoir montré sa pertinence à travers les réalisations, il est tout à fait normal et légitime de considérer que des Sénégalais unis par les intérêts supérieurs de la Nation et convaincus de la pertinence de ce plan sont venus jouer leur partition dans la marche du Sénégal vers l'émergence.

Pour moi, c'est l'esprit d'ouverture du Chef de l'État qui nous facilite la tâche. C'est un argument de taille qui nous permet de massifier l'Apr et de confirmer son leadership dans l'espace politique.