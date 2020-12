Afrique: Les Rapports d'activité et deux programmes importants passés au peigne fin

La 19ème réunion ordinaire du Comité des Experts du Conseil de l'Entente a bouclé ses travaux ce Mercredi après-midi à Lomé. Au cours des quatre jours de travaux, il a été question pour les délégués venus des cinq pays membres de cet espace entente, selon les explications du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Togo, également président de ce Comité des Experts, Lucien K. Fandjinou, de faire l' « examen des différents points à l'ordre du jour, entre autres, les rapports d'activité du Conseil de l'Entente, le Programme de gestion intégrée des frontières, le programme annuel de performance 2021 ».

Aussi, a-t-il poursuivi, que les « documents ont été passés au peigne fin pour être soumis à l'adoption de la réunion des ministres qui s'ouvre le Vendredi 04 Décembre 2020, pour continuer de relancer la doyenne des organisations internationales sous-régionale, le Conseil de l'Entente, pour lui permettre de continuer ses chantiers sur la voie de la promotion de la paix, de la sécurité, du développement et de l'intégration de l'espace entente ».

Au terme de ces travaux qui ont balisé la voie pour un bon déroulement de la 17ème réunion du Conseil des ministres qui se tient Vendredi prochain, toujours à Lomé, on pouvait constater une certaine satisfaction des Experts, qui, dans une motion ont salué l'accueil et l'attention dont ils ont fait l'objet durant leur séjour.

Occasion également pour eux de « saluer la mémoire du président nigérien, Mamadou Tandja, ancien président de la République du Niger rappelé à Dieu le 24 Novembre 2020 » et d' « exprimer leur profonde compassion, et présente leurs condoléances à son excellence Mamadou Issifou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple frère du Niger et la famille éplorée ». Un hommage mérité a été aussi rendu aux « gouvernements des pays de l'espace entente et aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre la maladie de la Covid-19, le terrorisme et l'extrémisme violent », par le Comité des Experts.