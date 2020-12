Afrique: Séville - Chelsea - Duel d'africains pour la tête du groupe E

Ce mercredi 2 novembre 2020, l'équipe de Séville accueille celle des Blues de Chelsea, pour le compte de la 5e journée de l'UEFA Champions League saison 2020 - 2021. Le gardien marocain Yassine Bounou du club sévillan, sera à la lutte pour la première place du groupe E, face au duo sénégalo-marocain Edouard Mendy - Hakim Ziyech.

Le Lion d'Atlas du Maroc (Yassine Bounou) sera aux prises face au Lion de la Teranga (Edouard Mendy) et à son compatriote Hakim Ziyech, dans l'arène de Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium de Séville ce mercredi à 19h55 GMT. À égalité de points avec 10 points chacun, Séville et Chelsea abordent ce match avec en tête, une victoire qui leur ferait prendre une bonne option pour la première place du groupe.

Le Marocain et son équipe, feront tout pour faire un bon résultat, devant leur public très exigeant. Auteur d'une aventure européenne acceptable cette saison, avec la dernière victoire au forceps contre Rennes, les joueurs de l'entraineur Julen Lopetegui, sont déterminés à faire partie des 16 meilleures équipes d'Europe saison 2020 - 2021. Le club sévillan, détenteur du dernier trophée de la ligue Europa, semble déterminé cette saison à se concentrer sur la C1. Avec 2 matchs en UEFA et deux clean sheets, Yassine Bounou apportera de sa sérénité à ses coéquipiers.

Quant au duo Mendy-Ziyech et Chelsea, 1er exæquo avec 10 points, ils auront à cœur de jouer les premiers rôles dans le groupe E, pour être certains de rencontrer une équipe du chapeau 2 en 8e de finale. Avec des statistiques remarquables pour leurs débuts avec le club londonien dans l'aventure européenne, 1 but encaissé en 4 matchs pour le portier sénégalais E. Mendy, et un but et six tirs cadrés pour H. Ziyech, Franck Lampard pourra compter sur ces deux représentants africains.

Un duel à vivre.