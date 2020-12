Burkina Faso: 11-Décembre à Banfora - L'optimisme des habitants de Banfora

La fête du 11-Décembre approche à grands pas. A une dizaine de jours de la célébration de la fête nationale à Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, organisateurs et habitants de la ville-hôte expriment leur optimisme quant à un bon déroulement des festivités dans la cité du Paysan noir.

Alima Ouattara/Koné : « la ville a changé ».

« Je suis très contente que la fête de l'indépendance se déroule ici à Banfora. La ville a changé. Je remercie Dieu et tous ceux qui ont contribué à ce que la fête se tienne dans de bonnes conditions dans notre ville. La fête sera très belle. Je suis venue voir les réalisations qui se font dans la ville et me convaincre que la fête aura lieu sans difficulté. J'ai vu les réalisations et tout ce qui est fait et je suis très contente ».

N'Golo Drissa Ouattara, opérateur économique : « le 11-Décembre à Banfora sera le meilleur »

« Nous sommes contents que la fête du 11-Décembre se déroule ici à Banfora. Nous avons eu beaucoup de difficultés au départ à cause de la maladie à coronavirus et des questions d'insécurité. Malgré tout, l'Etat a pu tenir son pari d'organiser les festivités à Banfora. Le 11-Décembre aura bel et bien lieu et dans de bonnes conditions. Je ne connais pas la motivation de ceux qui demandent un report de la manifestation. Tout est fin prêt et il ne reste que quelques réglages. Tous les entrepreneurs se sont beaucoup investis et la grande partie des travaux sera livrée dans les délais. La salle polyvalente est achevée. Le lieu du défilé est prêt et on est même en train d'y faire des entraînements. Les logements sont pratiquement achevés. On ne peut pas tout finir. Après la fête, on peut achever ce qui reste. Il n'y a pas de doute que la fête sera belle. Après le lancement des travaux du 11-Décembre, le budget est voté et les entreprises se sont mises au travail. J'invite les habitants des Cascades à respecter les consignes qui seront données. Il y aura beaucoup d'étrangers et il faut bien se comporter pour que les festivaliers ne partent pas avec un mauvais souvenir. 2020 est notre année. Nous fêtons 60 ans d'indépendance et l'Etat nous a gratifiés de 60 kilomètres de goudron tant à Banfora qu'a Niangoloko et Sindou. Le 11-Décembre à Banfora sera le meilleur des 11-Décembre au Burkina ».

Siméon Sawadogo, ministre de l'Administration territoriale :

« tout est fin prêt »

« Nous avons été émerveillé par le travail immense qui a été abattu par les différents présidents des commissions tant au niveau national que régional. Un travail remarquable a été fait après les élections. Notre crainte a été levée et nous sommes rassuré que tout est fin prêt pour la tenue du 11-Décembre à Banfora. Nous avions passé en revue les bilans, commission après commission. Il y a eu beaucoup d'acquis et nous sommes rassuré qu'il n'y a pas de problème. La parade, la sécurité, l'hébergement, tout est fin prêt. La fête sera belle à Banfora et dans l'ensemble de la région des Cascades ».

Siaka Soulama, 1er adjoint au maire de Banfora/ : « Tous les chalenges ont été relevés »

« De façon générale, nous sommes satisfait du travail qui est fait à Banfora. Avec des difficultés comme le coronavirus et l'insécurité, il n'était pas très évident. Mais aujourd'hui, les entreprises ont fait un travail merveilleux. Les taux d'exécution pour l'ensemble des travaux tournent entre 70% et 90%. Tous les challenges ont été relevés. Les points stratégiques sont terminés. Le site de la parade ainsi que la salle polyvalente sont achevés. Le reste des travaux va continuer après le 11-Décembre ».

Lassina Ouédraogo, menuisier : « Il n'y a pas de problèmes »

« La fête du 11-Décembre a permis de donner un coup de pouce à la ville de Banfora. Il y a beaucoup de changement dans la ville et nous sommes contents. Il n'y a pas de problèmes quant à l'organisation de la fête. Tout est fin prêt ».

Ouédraogo Ousmane : « Les entreprises sont dans les délais »

« C'est une belle initiative au profit de la population de Banfora. La fête du 11-Décembre va contribuer au développement et au rayonnement du chef-lieu de la région. Les entreprises sont presque dans les délais et tout va bien se passer.

Abdoul Razac Koné : « La fête va bien se passer »

« Le 11-Décembre commence bien à Banfora. La fête va bien se passer sans problèmes. Les entreprises ont presque toutes terminé leurs travaux. La question du report de la commémoration de la fête de l'indépendance à Banfora n'est plus d'actualité ».