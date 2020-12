Maroc: Seul pays arabe et africain à prendre part au Salon international du livre de Santiago

Le 39ème Salon international du livre de Santiago (FILSA 2020) se tient en ligne du 1er au 6 décembre en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie du COVID-19, avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc, seul pays arabe, islamique et africain à prendre part depuis des années à cet évènement majeur de la culture sud-américaine.

Cette édition, marquée par une organisation 100% virtuelle après l'annulation de l'édition 2019 à cause de la pandémie du COVID-19, sera axée sur le contact entre les écrivains et les lecteurs ainsi que sur la vente de livres afin d'aider ce secteur qui a été touché par la pandémie, ont indiqué les organisateurs.

"En un seul clic, depuis tout le territoire national, vous pouvez accéder gratuitement au salon pour voir l'intégralité du catalogue de livres disponible, acheter et participer au programme d'activités qui est organisé pour les enfants, les jeunes et les adultes", ont relevé les organisateurs dans un communiqué. Cette édition sera notamment marquée par l'organisation de plusieurs conférences, présentations de livres, hommages, débats, récitals de poésie et concerts de musique. Le FILSA figure parmi les évènements culturels majeur de l'Amérique latine.

Lors de cette édition, le pavillon virtuel du Maroc sera promu par le Centre Culturel Mohammed VI pour le Dialogue des Civilisations de Coquimbo et l'Ambassade du Royaume du Maroc au Chili. En plus de présenter les différentes publications du Centre Culturel Mohammed VI pour le Dialogue des Civilisations à travers le portail virtuel dédié à cette édition, le Maroc organise deux conférences culturelles axées sur le "genre et l'égalité des chances: perspectives et réalité" et la "diversité et richesse culturelle au Maroc".

De même, deux films marocains seront projetés lors de ce Salon du livre, à savoir "Aida" et "L'orchestre des aveugles". La dernière édition du FILSA, créé en 1980 pour promouvoir le livre et la lecture, s'était tenue en octobre 2018 à l'emblématique "Gare Mapocho", en plein centre historique de la capitale. Cet évènement culturel d'envergure internationale est organisé par la Chambre chilienne du livre.