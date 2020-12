Cote d'Ivoire: Dr Konaté Seydou, DG du CNTS - "Voici ceux qui ont le plus besoin de sang en Côte d'Ivoire"

Le mardi 1er décembre 2020, la Radio télévision ivoirienne (Rti) a procédé à une opération de don de sang, sur l'esplanade de son infirmerie à Abidjan-Cocody.

Dr Konaté Seydou, Dg du Centre national de transfusion sanguine, à cette occasion, a traduit toute la reconnaissance du ministre de la Santé et de l'hygiène publique à la Rti. Et de souligner : « Le sang profite à tous ceux qui vivent dans ce pays, et pour maintes raisons, ont besoin de sang. C'est d'abord les malades et les enfants qui représentent 35% de consommation de sang, les femmes en période d'accouchement représentent 40%.

La plus grande catégorie de personnes sont les drépanocytaires, ce sont des malades qui ont des anomalies de globules rouges et qui ont des transfusions à répétitions. Et aussi les accidentés de la voie publique, les malades qui subissent des chimiothérapies (cancéreux) et les dialysés. Le sang est nécessaire pour recouvrer la vie(... ) Les besoins en sang selon l'Organisation mondiale de la santé est 260 000 poches en Côte d'Ivoire par an contre 160 000 par an. Il y a un gap à combler ».

Jean-Martial Adou, directeur de cabinet du ministère de Communication et Médiaş représentant le ministre Sidi Touré à cette cérémonie a dit : « Nous sommes fiers de la Rti qui indique la voie aux autres structures sous tutelle. Le sang manque cruellement dans nos hôpitaux, le docteur Konaté et ses collaborateurs appellent constamment nos compatriotes à donner leur sang pour sauver des vies. Au niveau du ministère de la Communication et des Médiaş, le ministre a entendu cet appel et a incité nos structures sous tutelle à répondre positivement».

Fausséni Dembélé, directeur général de la Rti a indiqué qu'il est extrêmement important de soutenir le Centre national de transfusion sanguine (Cnts) et la population. « La Rti, aujourd'hui, sur instruction de Monsieur le ministre de la Communication et des médias, Porte-parole du gouvernement s'est engagée dans cette œuvre nationale et va accompagner le Cnts pour que la population soit sensibilisée et se mobilise pour qu'ensemble, nous relevons le défi de fournir suffisamment de sang à nos hôpitaux et des différents services qui en ont besoin pour qu'on ne perde aucune vie pour défaut de sang», a-t-il dit.

Dr Monnet Didier Serge, responsable médical de la Rti a, pour sa part, dit que donner son sang, c'est donner la vie et surtout avec le manque, la Rti a jugé bon de procéder à ce don de sang.