Egypte: La participation des femmes au marché du travail et l'égalité renforcent la croissance économique

Le rôle important que jouent les femmes dans l'activité économique et la nécessité de renforcer l'autonomisation économique des femmes ne sont plus simplement une dimension sociale récente qui vise uniquement à réaliser l'égalité des sexes, mais sont devenus une nécessité économique pour maximiser l'utilisation des énergies productives des femmes pour parvenir à une croissance économique globale et durable, a déclaré la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said.

Mme El-Said a tenu ces propos dans son allocution prononcée lors de sa participation mercredi 2 décembre 2020, à la réunion annuelle du Forum pour l'autonomisation économique des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de l'Organisation de coopération et de développement économiques, via visioconférence.

El-Said a ajouté que la pandémie de Coronavirus a affecté divers pays du monde, car il s'agit d'une crise mondiale sans précédent. La pandémie a contribué à mettre davantage l'accent sur les inégalités et les formes de discrimination auxquelles les femmes sont confrontées dans les pays du monde.

En ce qui concerne la situation en Égypte, la ministre du Plan a indiqué que les politiques égyptiennes adoptées par l'État ont contribué à contrer les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie de Coronavirus, notant que le gouvernement égyptien a parrainé des programmes de protection sociale pour les familles pauvres.