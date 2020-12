Cote d'Ivoire: TNT - L'extinction du signal analogique poursuit son chemin jusqu'en 2021

« La télévision numérique terrestre (Tnt) en Côte d'Ivoire est opérationnelle et fonctionnelle à Abidjan et à l'intérieur du pays avec une couverture d'environ 60% de la population. Et à partir du 1er janvier 2021, l'extinction du signal analogique devrait concerner différentes villes déjà couvertes par la Tnt. A savoir, Abidjan, Bouaké, Man, Bouaflé, Korhogo et Koun-Fao.

Les travaux sur le déploiement se poursuivent et la société Idt envisage déployer la Tnt avant fin décembre 2020 dans les villes de Zoukougbeu, Bécoufin, Dimbokro, Maféré et Grand-Lahou ».

Cette information a été livrée hier par le directeur général de la société Idt, au cours d'une conférence de presse tenue hier à son siège sis aux deux-plateaux derrière l'Ena, en présence de Mathieu Babeau-Darret, Pca de ladite société de diffusion.

Il s'agissait, selon les premiers responsables de la société Idt de présenter à la presse, le bilan à mi-parcours de leurs activités, depuis le lancement officiel de la Tnt en Côte d'Ivoire et d'échanger sur les perspectives envisagées dans le cadre de cette nouvelle technique de réception d'images et de sons.

Une nouvelle technologie qui offre des services innovants comme la vidéo à la demande (Vod), l'enregistrement des programmes (catch up Tv) et plusieurs services à valeur ajoutée.

Au cours de cette rencontre, Adama Benoît Yéo n'a pas manqué de rappeler les avantages de la Tnt, les équipements à avoir pour la recevoir dans les foyers (un poste téléviseur aux normes en vigueur et une antenne râteau Tnt ou alors un poste téléviseur hors norme qui demande dans ce cas que l'on y ajoute un décodeur Tnt et une antenne râteau tnt). Il est aussi revenu sur l'importance de la campagne de sensibilisation et d'information initiée en février 2019 par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sans oublier de faire l'état des lieux du déploiement en attirant l'attention sur les différents sites mis en service.

Tels que les sites de Bouaké dont le signal couvre toute la région de Gbêkê et du Hambol ; le site de Korhogo qui couvre toute la région de Poro et du Tchologo ; celui de Bouaflé déjà en service et dont le signal Tnt couvre toute la région de la Marahoué et le Bélier ; le site de Koun-Fao qui couvre la région de Gontougo et enfin Man dont le signal couvre la région du Tonkpi, du Guémon et du Cavally.

A la question de savoir pourquoi la date auparavant fixée et pour laquelle la Côte d'Ivoire s'était engagée à achever la migration vers la Tnt au plus tard en juin 2020, n'a pas pu être tenue, le directeur général de la société Idt fait savoir qu'il a fallu mener l'étude sur le terrain, sensibiliser les populations, lancer un appel d'offre, avant d'engager les premières activités.

Face à l'idée selon laquelle ailleurs, l'achat du décodeur donne droit à une antenne alors qu'à la Tnt, le décodeur est fixé à 10 000 F Cfa en plus de l'antenne à partir de 4500 F Cfa, la réponse du conférencier est claire : « Ailleurs, vous payer moins cher au départ, mais les sommes versées mensuellement finissent par rehausser considérablement votre offre, alors que pour la Tnt vous payez une fois pour toute ».

Toute chose qui donne un air de gratuité à cette offre pour laquelle l'État a facilité l'accessibilité du kit Tnt (décodeur et antenne) à la population en l'exonérant de droit de douane et de Tva à l'importation.