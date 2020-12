Cote d'Ivoire: Dédicace - Agnès Kraidy célèbre le ministre Joel N'Guessan

Joël N'Guessan, Président du Comité de gestion du Fonds de développement de la Formation professionnelle, ancien ministre des droits de l'homme, ancien porte-parole du RDR, puis du Président de la République, Alassane Ouattara etc. Un parcours exceptionnel pour une personne atteinte d'un handicap physique. Quel est son parcours ? Quels sont les obstacles qu'il a pu surmonter, depuis sa tendre enfance, pour en arriver là ? En quoi est-il un exemple de bravoure, de courage, d'abnégation et de persévérance pour les jeunes générations ?....

Les réponses à toutes ces questions, sont à découvrir dans le livre de la journaliste écrivaine, Agnès Kraidy, intitulé « les affranchis du sort », qui vient de paraître. Une œuvre à conseiller à tous les sceptiques.

En effet, dans ce livre, Joël N'Guessan retrace, dans un échange franc et sincère, son parcours depuis son enfance. Il explique dans les moindres détails, comment, alors qu'il n'avait que 2 ans, il a frappé par la poliomyélite qui va faire de lui, un handicapé physique, pour le reste de sa vie.

Il se souvient des nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté depuis cette époque-là, jusqu'à ce jour. Il se souvient également, des moqueries et autres frustrations qu'il a subies et qu'il devait surmonter.

Il explique aussi, comment il a contribué à la création de la plupart des premières organisations de personnes vivant avec un handicap.

Joël N'Guessan relate en outre, par ailleurs, comment il s'est choisi, sa femme. Celle qu'il aime de tout son cœur, et avec qui, il a décidé de passer le reste de sa vie. En l'occurrence, Mme Bernise N'Guessan, secrétaire exécutive du Fonds de soutien et de développement à la presse (FSDP). Car, il avait ses critères de sélection et il y tenait. Notamment, « une femme belle, qui a fait les mêmes études que lui, qui a la crainte de Dieu, qui partage sa foi, etc. ».

En guise de reconnaissance à l'ex-ministre des droits de l'Homme, pour sa contribution, l'auteur du livre a organisé le mardi 1er décembre 2020, au siège du FDFP à Treichville, une dédicace de l'œuvre.

La cérémonie s'est tenue, en présence du concerné lui-même, qui avait à ses côtés, ses plus proches collaborateurs. Au nombre desquels, Ange Léonid Barry Battesti, Secrétaire général du FDFP. Etaient également Présent, l'ex-ministre Dogbo Raphaël, président de la fédération des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire (FHACI), Mme Vléi Suzanne, administrateur du FDFP, Zio Moussa, journaliste consultant, qui est revenu sur quelques extraits de la partie consacrée au ministre Joël N'Guessan, ainsi que l'épouse du ministre Joel N'Guessan.

A l'occasion, Agnès Kraidy, a souligné que son livre renferme 20 histoires aussi édifiantes les unes que les autres. « 20 histoires à lire pour regarder et voir au-delà des apparences ».

Pour l'écrivaine, il nous faut nous affranchir de nos égoïsmes et égocentrismes pour porter un regard autre sur notre monde. « Sortons de nos confinement intérieurs pour nous ouvrir aux autres. Il s'agit pour nous, de restaurer notre humanité en effritement, comme nous invite à le faire, le postfacier, Sa Majesté Assemien Nogbou, Roi d'Ebrah. Mais il nous faut surtout célébrer « ces porteurs d'espérance et non des naufragés du sort : ces handicapés dans la vie, qui ont décidé de ne pas être des handicapés de la vie, comme le suggère le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui qui s'est affranchi de la vie pour s'inscrire dans le temps qui ne passe pas... », Recommande-t-elle. Avant d'insister : « Il nous faut surtout changer de regard... Parce qu'au bout de compte, le handicap est dans le regard de l'autre ».

Visiblement ému par cet honneur, le ministre Joël N'Guessan a exprimé a exprimé sa gratitude à Agnès Kraidy pour cette marque de considération. « Je suis sincèrement ému d'entendre tous ces hommages à mon égard. Merci à Agnès Kraidy et Zio Moussa, de contribuer au changement du regard sur les Affranchis du sort », a-t-il lancé.

Pour sa part, le secrétaire général du FDFP, Ange Léonid Barry Battesti a salué les qualités du ministre Joël N'Guessan, qui, dira-t-il, dirige de main de maître, le Comité de Gestion du FDFP. « Nous avons trouvé une maison en grande difficulté. Mais, son pragmatisme nous a permis d'atteindre l'honorable niveau qui est le nôtre aujourd'hui », a-t-il révélé.

Tout en évoquant le sens « aigu de la famille » du ministre Joël N'Guessan, le secrétaire général du FDFP, s'est dit honoré de travailler aux côtés de cette personnalité « exceptionnelle ». « La Côte d'Ivoire entière sait le rôle de premier plan qu'il a joué dans son histoire. Un ministre de la République, le porte-parole d'une grande formation politique, c'est nécessairement, quelqu'un qui impressionne, un affranchi du sort, un vainqueur », a-t-il insisté.

Il a en outre exprimé sa gratitude à l'auteur de l'ouvrage pour ce soutien au Président du comité de gestion du FDFP.