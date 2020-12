Afrique: Coupe du monde de football de la FIFA 2022 - Le Qatar inaugure son quatrième stade le 18 décembre prochain

Le stade de la Coupe du Monde de la FIFA situé à Al Rayyan, au Qatar, va être inauguré le 18 décembre prochain, à l'occasion de la finale de la Coupe Amir qui coïncide avec à la Fête nationale du pays.

L'information est contenue dans un document du Comité suprême pour la remise et l'héritage qui nous est transmis hier, mercredi 2 décembre. A deux ans de l'organisation de la Coupe du monde de football 2022 qu'il va accueillir, les préparatifs vont bon train au Qatar. «Le stade élu nouveau domicile du club sportif Al Rayyan est le quatrième site du Qatar 2022 à ouvrir, après Khalifa International, Al Janoub et Education City. Plus tôt cette année, il a été annoncé que le site accueillerait sept matches jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde», rapporte le document.

La même source d'ajouter : «le stade a une capacité de 40.000 places et sa caractéristique la plus marquante est sa façade éblouissante, composée de motifs qui caractérisent différents aspects du Qatar : l'importance de la famille, la beauté du désert, la faune et la flore indigènes et le commerce local et international. Le cinquième motif, un bouclier, réunit les autres symboles, représentant la force et l'unité qui caractérisent particulièrement la ville d'Al Rayyan». Le secrétaire général du Comité suprême pour la remise et l'héritage, S.E Hassan Al Thawadi soutient que «l'inauguration de ce stade constitue une étape majeure sur la voie de 2022».

Poursuivant son propos, il ajoute : «ce lieu majestueux et tout son environnant laisseront un héritage de taille au club sportif d'Al Rayyan et à tous ses habitants qui ne cachent pas leur fierté. Cet événement marque également le compte à rebours de deux ans avant le plus grand match qui aura lieu dans l'histoire du Qatar : la finale de la Coupe du Monde de la FIFA». A en croire Al Thawadi, 90% des projets d'infrastructures sont achevées, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de football.

Pour sa part, l'ingénieur Hilal Al Kuwari, président du bureau technique du Comité suprême pour la remise et l'héritage, a fait savoir que «la livraison réussie du stade d'Al Rayyan, dans les délais et dans les limites du budget, témoigne de la collaboration exceptionnelle du Comité suprême, de nos nombreux sous-traitants et de la précieuse participation de nos intervenants». Mieux, dit-il, «nous sommes extrêmement heureux de lancer ce site le jour de la fête nationale du Qatar, exactement deux ans, jour pour jour, avant que tout le monde ait les yeux rivés sur notre pays pour la finale de la Coupe du monde».