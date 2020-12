Madagascar: Plaza Ampefiloha - Avec « Tongava re », Dama convie ses fans à le retrouver

L'un des chanteurs malgaches les plus populaires, Dama retrouve la scène avec son dynamisme et nous invite à entrer dans la danse aux rythmes de ses chansons.

Un retour très attendu qui s'annonce à la fois festif, jovial et sans doute nuancé d'une bonne dose de nostalgie. On peut présager ainsi les retrouvailles avec l'illustre Zafimahaleo Rasolofondraosolo connu sous son nom de scène Dama, au Plaza à Ampefiloha, ce 11 décembre à partir de 19h30.

Prenant l'allure d'un cabaret-concert des plus mélodieux et particulièrement chaleureux, ce rendez-vous est aussi comme une occasion exceptionnelle de pouvoir jouir à nouveau de sa présence sur scène. Après une année 2019 qui fut des plus tragiques pour le groupe Mahaleo et lui, avec la disparition de Fafah et de Dadah, mais aussi une année 2020 assez difficile, l'auteur-compositeur de légende s'est fait plus que rare au pays. Certes, il s'est plu à parcourir la scène européenne entre temps, en compagnie de son illustre camarade Erick Manana pour une tournée internationale, mais malgré le deuil, il n'en a pas pour autant oublié «Gasikara» et ses inconditionnels.

«Un grand maître du folk gasy»

Une grande épopée musicale donc, le tout emmené par Dama armé de sa guitare, c'est ainsi que se présente ce concert sobrement intitulé « Tongava re ». Une véritable invitation à la fête car à l'instar de la chanson du même titre, il convie surtout le public à se joindre à une liesse populaire des plus conviviales. Fidèle à lui-même, Dama s'y redécouvrira en toute sobriété, mais aussi fort de cette humilité légendaire qu'on lui reconnait. Artiste engagé, également reconnu en tant que poète mélodieux qui émeut à travers les vers de ses compositions, il revisitera pour l'occasion la grande majorité de ses grands tubes avec lesquels il a bercé plusieurs générations.

Il sera accompagné de deux artistes tout aussi talentueux que lui sur la scène du Plaza, à savoir Ony que les fans de Mahaleo connaissent déjà pour ses interprétations marquantes des chansons de Fafah. Et Raintelo, percussionniste et musicien émérite, qui, grâce à ses mélodies, sublimeront les chansons de Dama tout au long de cette soirée.