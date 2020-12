Madagascar: Assemblée nationale - Régime de retraite parlementaire en travaux de commission

Le régime de retraite parlementaire figure à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. (Photo d'archives)

Journée chargée, hier, pour les députés, plus précisément ceux qui sont en charge des travaux des commissions. Ces travaux ont débuté notamment avec la commission des finances et du budget (saisie au fond), commission de l'Economie et de la Planification (saisie pour avis) et commission de l'évaluation des politiques publiques (saisie pour avis). Les travaux des commissions se sont également penchés sur la proposition de loi N°008-2020/PL portant régime de retraite parlementaire présentée par le député Rémi dit Jao Jean, élu à Antsohihy. L'examen de cette loi figure ainsi bel et bien à l'ordre du jour de la Chambre basse. Mais reste à savoir quelle est vraiment son contenu ?

Autonomie. Il en est également de proposition de loi N°006-2020/ PL complétant et modifiant certaines dispositions de la loi N°2003-008 du 5 septembre et N°095-023 du 6 septembre 1995 portant statuts des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, proposition de loi N°007-2020/PL fixant le régime d'autonomie des universités, par la députée Rasoazananera Monique, élue à Ambositra.