Madagascar: Projet de Loi de Finances Initiale au Sénat - La société civile a apporté ses observations

La société civile a également son mot à dire concernant le Projet de Loi de Finances Initiale (PLFI).

Ainsi, avant-hier, le Sénat a consulté la société civile sous la houlette du CCOC (Collectif des citoyens et des organisations citoyennes) et qui a vu aussi la présence du Kmf-Cnoe, MASIS TATAo, mouvement Rohy et ONG Hitsy. Entrant notamment dans le cadre d'une séance d'imprégnation, la société civile a pu partager son analyse et point de vue sur le PLFI2021 de la manière la plus rigoureuse et impartiale possible, considérant les enjeux et besoins nationaux actuels, au regard de la situation mondiale, pandémie du coronavirus oblige.

Propositions. Les échanges ont duré 2h30 de temps. La société espère ainsi que le Sénat l'a entendue et tiendra compte de ses apports et observations. La société civile rappelle qu'elle vise la défense des intérêts de la population, et dans cet objectif, a pour rôle proactif et constructif d'analyser, plaider, interpeler et émettre des propositions. Le Projet de Loi de Finances est l'outil principal incontournable pour connaître le programme du gouvernement dans l'utilisation de l'argent public. Elle estime, en outre, qu'en ce 21e siècle, le citoyen a le droit de savoir, d'être informé et de participer dans la confection de ce document car dans un pays où la gouvernance démocratique est de mise, son avis et ses attentes comptent et doivent être pris en compte.

Concertations. Par ailleurs la société civile de déplorer que « nous avions demandé en vain à l'Assemblée Nationale de nous recevoir pour présenter notre analyse et aider à améliorer le PLFI censé utiliser l'argent des citoyens, avant son adoption le 27 Novembre dernier ». Toutefois, elle lance un appel à l'Assemblée nationale pour laisser la porte ouverte aux concertations en cas de deuxième lecture du PLF 2021 et pour les prochains processus budgétaires et au Sénat pour que la plateforme de concertation qui a été initiée ces deux dernières années soit poursuivie et renforcée lors de la prochaine législature.