Madagascar: Rallye Ronde - Appel aux concurrents !

Mathieu Andrianjafy sera l'homme à suivre de ce Rallye Ronde.

Inédit ! La tenue du Rallye Ronde pour meubler la saison dépendrait du nombre de participants. C'est la nouvelle de la Fédération de Sport Automobile de Madagascar qui affirme par là sa volonté de sauver ce qui peut encore l'être.

Le Rallye Ronde aurait lieu le 18 et 19 décembre prochain sur les anciens tracés ayant servi au dernier Rallye International de Madagascar. Le conditionnel est de rigueur car faute d'un sponsor, la FSAM est obligée de se rabattre sur les droits de participation.

Solides arguments. Un autofinancement en quelque sorte mais pour que l'initiative soit viable, il faut un plateau d'au moins 30 équipages.

Un chiffre certes bien en deçà des participants au RIM où on a vu 43 voitures. Mais autant dire qu'il y a de fortes chances pour que le nombre dépasse largement les 30 équipages nécessaires.

Tout compte fait, ce Rallye Ronde a de solides arguments pour faire venir les pilotes et notamment les tracés passant par des coins connus tels Ambodifasina, Fiakarana, Ambohinome sans oublier le circuit du TMF au Bout de Piste Ivato.

Une raison suffisante pour s'attendre à voir débarquer sur les lieux, les Rasoamaromaka père et fils. Déjà que les deux gosses, Mika et Faniry, ont réussi à titiller les ténors dont les Randrianarivony, Rivo et Ando, lors du RIM.

Inutile de préciser que ces hommes vont remettre ça pour le grand bonheur du public.

Pistes savonneuses. Mais attention car d'autres pilotes vont aussi se mêler à l'emballage final. On citera Mathieu Andrianjafy qui va venir avec une Mitsubishi Evo 9. Un retour aux affaires de l'enfant terrible pour qui gagner est devenu une véritable obsession.

Il y a aussi un autre jeune capable de bousculer la hiérarchie en l'occurrence Fred Rabekoto qui débarque avec une Subaru Impreza. Très à l'aise, le fils de Jeannot Rabekoto, le président de l'ASCAM, est capable de mettre tout le monde d'accord.

En clair, il est fort possible de faire de ce Rallye Ronde avec 10 épreuves spéciales de 76,94 km, une des plus belles éditions de ces dernières années. La pluie naissante rendrait le spectacle plus attrayant avec des pistes savonneuses à souhait.

La balle est donc dans les rangs des concurrents appelés à se faire connaître dans le meilleur délai. Qui sait si au bout la FSAM réussira à avoir un gros sponsor de dernières minutes. C'est tout le mal qu'on lui souhaite...