Madagascar: Business Forum Régional - Trois jours de concertation pour l'émergence à Toliara

Le premier Business Forum Régional s'est tenu à Toliara du 1er au 3 décembre.

Cet évènement a rassemblé les décideurs du secteur public, les opérateurs du secteur privé local, les investisseurs étrangers et les représentants des partenaires techniques et financiers. Selon les organisateurs, l'objectif était d'identifier les projets et les opportunités d'investissement. Placé sous le thème « Emergence Régionale : Promouvoir les chaînes de valeur prioritaires et l'industrialisation », le Business Forum Régional a été organisé conjointement par le MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche), le MICA (Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat), ainsi que par l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar).

« Le Velirano 7 englobe trois axes stratégiques du développement de l'industrialisation à Madagascar. Le premier est la promotion des industries de production de produits de première nécessité. Le deuxième est l'émergence de nouvelles générations d'industriels dans tous les districts, à travers la vision One district, One factory ; et le développement et la promotion des zones d'émergence industrielles », a soutenu Lantosoa Rakotomalala, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Solutions. Par cette rencontre de trois jours, les organisateurs ont cherché de nouvelles pistes de partenariats, identifié les solutions aux problématiques locales pouvant freiner les investissements, tout en canalisant les financements pour les régions sur des projets de développement, avec une meilleure vue d'ensemble des programmes et projets de développement des ministères sectoriels ainsi que des partenaires de développement dans les régions.

Durant cette première édition, plusieurs thématiques ont été abordées. « Il est primordial de mettre en exergue les chaînes de valeurs de l'industrialisation. Dans ce sens, le business forum régional veut démontrer que le grand Sud recèle de grands potentiels économiques », a indiqué Andry Ravalomanda, DG de l'EDBM. Selon lui, le choix de la région Atsimo-Andrefana souligne l'importance accordée à l'émergence régionale.