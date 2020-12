Madagascar: La Plantation Ankorondrano - Défoulement en petit comité avec Big Mj

Plus que quelques semaines avant les fêtes. Et pour donner plus d'égayement après ces périodes difficiles, les artistes ne lésinent pas.

Demain, c'est au tour de Big Mj d'animer la scène plus restreinte de la Plantation Ankorondrano. Une occasion pour ses inconditionnels de se défouler à fond avec leur idole en petit comité. Pour ce faire, Big Mj reprendra ses meilleurs tubes pour un répertoire parfait. Entre « Lehilahy manam-bola » et « Ataoko akory » en passant par les « Aminao fo ty niany » l'ambiance promet d'être euphorique. Comme à son habitude, le chanteur réserve des invités surprises pour la soirée sans en dévoiler plus. Initiative du fej'Event, cette soirée fera également office de coup d'envoi des rendez-vous hebdomadaires à la Plantation.

Bien connu pour son « Tsinjaka triatria », Big Mj n'est plus à présenter. Sur tous les fronts, le chanteur multiplie les interactions avec ses fans. Autant sur les réseaux sociaux que sur scène. En plein air ou en milieu restreint, il endosse à merveille son rôle d'animateur. De l'afrobeat et une multitude de variété en combinaison, il privilégie également les balades comme « Doudounaka », « Tsy atakaloko vadiko », gagnant ainsi les cœurs des amoureux transis, sans oublier des morceaux plus rythmés très à la demande durant les fêtes.