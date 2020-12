Algérie: Tourisme - Examen des voies et moyens de promouvoir la coopération algéro-brésilienne

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a reçu mercredi l'ambassadeur de la République du Brésil, M. Flavio Marega, avec lequel il a passé en revue les voies et moyens de promouvoir les champs de coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, "les deux parties se sont félicitées du niveau de coopération et de partenariat établis entre les deux pays, mettant l'accent sur la nécessité de les renforcer", a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont exprimé, par la même, leur fierté quant au succès du projet de réalisation d'une école pilote d'orfèrverie et de joaillerie traditionnelle à Tamanrasset, un véritable modèle de réussite du principe de coopération "Sud-Sud", a poursuivi le ministère dans son communiqué.

Pour sa part, le diplomate brésilien a fait part de la volonté de son pays à "promouvoir les relations de coopération dans le domaine du tourisme, d'artisanat et de travail familial, ainsi que sa disposition à élargir le partenariat bilatéral et ouvrir des horizons plus larges aux relations bilatérales, notamment en terme de formation des professionnels d'hôtellerie et de restauration à travers l'établissement de partenariats entre les structures de formation spécialisées des deux pays".