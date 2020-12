Maroc: Botola Pro D1 (2020-2021) - Le WAC rêve de renouer avec la gloire

Casablanca — Après être sorti bredouille de toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé la saison écoulée, le Wydad de Casablanca (WAC) entamera la prochaine saison avec de grandes ambitions afin de renouer avec la gloire et les titres et se réconcilier, ainsi, avec son large public.

Les Rouge et blanc semblent être déterminés à tourner la page des contre-performances et des déboires et restent mobilisés dans la perspective de traverser cette mauvaise période, marquée notamment par une instabilité technique, la qualité insatisfaisante des joueurs qui formaient l'ossature du club, outre les effets du covid-19 qui ont impacté négativement les entrainements.

A cet égard, la direction du club casablancais a fait signer, pour une nouvelle fois, l'entraineur tunisien Fouzi Benzarti qui sera épaulé par des entraîneurs tunisiens et marocains, à savoir Imad Ben Youness (premier entraîneur adjoint), Samir Aâjjam (deuxième entraîneur adjoint), alors que Nadir Lamyaghri sera l'entraineur des gardiens. La préparation physique a été confiée à Karim Zouaghi, alors que Abderrazak Hifti a été désigné médecin du club.

En plus, le club a renforcé ses rangs en recrutant plusieurs joueurs expérimentés, afin de combler le vide laissé après le départ d'autres cadres, à l'image d'Ismail El Haddad qui s'est engagé avec le club qatari d'Al Khour.

Lors du mercato hivernal, le WAC a été ainsi très dynamique sur le marché des transferts et s'est attaché les services de plusieurs joueurs, dont l'attaquant Ayoub El Kaâbi, le milieu de terrain Ayoub Skouma (en provenance du FUS), Soufiane El Mouedden (Ittihad Tanger), le Libyen Muaid Ellafi, en plus du Tanzanien Nelson Msuva (Difaa El Jadida).

« Le Wydad de Casablanca, un club de référence, a été fondé pour gagner des titres sur les plans local, régional et continental et pour monter sur les podiums », a confié à la MAP, le porte-parole du club, Mohamed Talal, notant que le Wydad ne pourra jamais dévier de cette ambition légitime, et jouera, donc, pour remporter la Botola Pro, la Coupe du trône et la Ligue des Champions d'Afrique.

« Même si nous étions à deux doigts de remporter la Botola Pro la saison passée, avions atteint la demi-finale de la Ligue des Champions, et avons assuré notre 6è participation de suite dans la compétition continentale, notre public et nous-mêmes sommes sur notre faim », a-t-il soutenu, relevant que les différentes composantes du club, responsables, joueurs et public sont mobilisés, plus que jamais, et soutiennent le club afin de traverser cette disette, relever tous les défis et renouer avec les succès.

Il a formulé l'espoir, à cette occasion, de voir le public retourner, dans les plus brefs délais, dans les stades afin de supporter leur équipe préférée.

S'agissant des préparatifs du club pour la prochaine saison, M. Talal a fait savoir que le club était en concentration à Marrakech sous la conduite du coach tunisien Fouzi Benzarti, relevant que ce stage se déroule dans les meilleures conditions et focalise sur le renforcement de la condition physique des joueurs et l'intégration des nouvelles recrues au sein du groupe.

Il a prédit dans ce sens que la course pour le titre sera rude vu l'ambition affichée par les différentes équipes, saluant au passage les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de football en ce qui concerne, en particulier, l'obligation pour chaque équipe de participer à une seule compétition extérieure au titre de la même saison, en fonction de la place occupée au classement final de la Botola Pro et en Coupe du Trône, la réglementation des contrats des entraîneurs et la signature d'un contrat avec une société étrangère pour la programmation des différents matches de la Botola Pro.

La première journée de la Botola Pro (saison 2020-2021), qui débutera ce vendredi, verra le Wydad recevoir le Youssoufia Berchid