Algérie: GN - Le Général Gouasmia en visite de travail et d'inspection au 6éme commandement

- Le Général Noureddine Gouasmia, Commandant de la Gendarmerie Nationale (GN), effectue une visite de travail et d'inspection au 6ème Commandement régional de Tamanrasset, où il s'est enquis du niveau de disponibilité des unités et éléments de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, indique jeudi un communiqué du Haut Commandement de GN.

"Le Général Noureddine Gouasmia, Commandant de la Gendarmerie Nationale, a entamé à partir du 1er décembre 2020, une visite de travail et d'inspection au 6ème Commandement régional de Tamanrasset, où il s'est enquis du niveau de disponibilité des unités et éléments et constaté sur le terrain la mobilisation et l'opérationnalité des personnels de la GN dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et sans relâche, au service de la sécurité publique qui se traduit positivement sur la société à travers la quiétude et la sérénité", précise la même source.

Le Commandant de la Gendarmerie Nationale a tenu ensuite, une réunion d'orientation avec les cadres et personnels du Commandement régional, au cours de laquelle il a salué les intenses efforts déployés par les éléments de la GN pour la protection du citoyen et de ses biens.

Soulignant l'importance de l'exécution de la feuille de route tracée à cet effet, le Général Gouasmia a exhorté le personnel à davantage d'efforts pour éradiqué la criminalité, sous ses diverses formes, en particulier dans le domaine de la lutte contre le crime transfrontalier organisé, tout en adoptant l'approche de promotion de l'action de proximité et en apportant l'aide et l'assistance aux populations isolées, en sécurisant le réseau routier au regard de son extrême importance dans la redynamisation de la vie économique et touristique dans la région, a ajouté le même communiqué.

Enfin, le Général Gouasmia a affirmé que la GN engagera tous ses moyens humains et matériels pour promouvoir l'action de proximité à même de renforcer le lien avec le citoyen, et l'encouragement de la culture sécuritaire à travers la sensibilisation à la responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre les fléaux et les dérives menaçant la tranquillité publique.