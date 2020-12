Sahara Occidental: L'UNPA organise une caravane d'aides alimentaires au profit des réfugiés sahraouis

Alger — L'Union nationale des paysans Algériens (Unpa) a organisé, jeudi, en étroite collaboration avec le Comité National Algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps) une caravane de dons de denrées alimentaires au profit des réfugiés Sahraouis à Tindouf.

La caravane de solidarité dont le coup d'envoi a été donné à partir de la Safex à Alger en présence du SG de l'UNPA, Mohamed Alioui, et du président du CNASPS, Said El Ayachi, ainsi que de l'Ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique(Rasd) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, est composée de 220 tonnes, dont 120 tonnes de pommes de terre, 20 tonnes d'oignon, 55 tonnes d'agrumes et 5 tonnes de dattes. Les dons ont été acheminés par 15 camions semi-remorques.

La défense de la cause sahraouie est désormais aussi celle du peuple algérien, a ajouté le SG de l'UNPA, interpellant par la même occasion l'ONU "à œuvrer sans délai à l'application de la légalité internationale" qui n'est autre que l'organisation du référendum d'autodétermination".

Le SG de l'UNPA a également interpellé "le Parlement européen à se pencher sur le respect des droits de l'Homme au Sahara Occidental au lieu de s'ingérer dans les affaires internes des pays souverains".

De son côté, Said El Ayachi, a souligné "que le geste de solidarité des paysans algériens n'est pas étrange au peuple algérien qui a affiché sa solidarité et son soutien au peuple et à la cause sahraouis dés 1975".

Pour sa part, Abdelkader Taleb Omar, a déclaré que la caravane de solidarité des paysans Algériens a plusieurs significations.

"Outre la signification matérielle, la caravane traduit les sentiments de solidarité, de fraternité, d'amour et de compassion à l'endroit des Sahraouis", a souligné le diplomate, notant "que le peuple sahraoui n'oubliera jamais le bien et la position honorable du peuple algérien particulièrement en ces circonstances particulières".

"La caravane des paysans algériens est aussi une condamnation de l'agression marocaine et aux puissances qui soutiennent le Makhzen et la situation du statut quo dans la région", a ajouté le diplomate, soutenant "que le peuple sahraoui a repris résolument sa lutte pour arracher l'indépendance que consacre la légalité internationale".