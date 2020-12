Egypte: Protocole de coopération entre les ministères du Plan et de l'Environnement

Les ministres du Plan et du Développement économique Hala Al-Said et de l'Environnement Yasmine Fouad ont assisté jeudi 3 décembre 2020 à la signature d'un protocole de coopération entre l'Agence centrale égyptienne pour les Statistiques et la mobilisation générale (CAPMAS) et l'agence de la gestion des déchets sur l'élaboration d'une étude sur la position des déchets solides en Égypte.

L'agenda national du développement durable "vision d'Égypte 2030" se concentre sur trois dimensions essentielles économique, sociale et environnementale, a indiqué Mme Al-Said, affirmant qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs économiques et sociaux sans prendre en compte la dimension environnementale, dans le cadre de la préservation des droits des futures générations.

Ce protocole vise à collecter une base de données sur le domaine environnemental qui constituera une base essentielle pour les politiques du développement, a-t-elle dit, faisant état de l'approbation par le président de la république de la loi sur la gestion des déchets.

De son côté, Mme Fouad a indiqué que la base de données aiderait à développer le plan de la lutte contre les défis et la prise des mesures nécessaires pour améliorer le climat.