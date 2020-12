Sénégal: Vote du budget - La loi de finances, de son élaboration à sa promulgation

Depuis le 26 novembre dernier, les députés sont appelés en séance plénière pour l'examen de la loi de finances 2021. Cet exercice parlementaire, communément appelé marathon budgétaire, est un moment fort pour les parlementaires d'être au-devant de la scène. Prétexte pour Lesoleil.sn de revenir sur les différentes étapes d'élaboration et d'adoption d'une loi de finances.

D'emblée, il faut rappeler que, contrairement aux propositions de lois émanent des députés, les budgets sont des projets de lois, parce qu'ils sont déposés par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Transmis avec leur décret de présentation, les documents sont inscrits et numérotés par ordre d'arrivée au niveau de la Direction des services législatifs et distribués aux députés.

Les commissions

C'est ensuite qu'ils seront examinés en commissions permanentes appelées communément commissions techniques. Au Sénégal, elles sont au nombre de 11. C'est l'une des étapes les plus importantes, dans l'élaboration de la loi.

Les membres des commissions sont désignés par l'Assemblée nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition, mais aucun député ne peut faire partie, comme membre titulaire, de plus de trois commissions permanentes, précise le règlement intérieur. Toutefois, selon la même source, lors de la constitution des commissions, il est tenu compte des propositions des députés non-inscrits à un groupe parlementaire. Et des inter-commissions peuvent être instituées pour l'étude des questions intéressant plusieurs commissions.

A l'exception de la commission de Comptabilité et de Contrôle et de celle des Délégations, les commissions permanentes, les commissions spéciales temporaires et les inter-commissions siègent, durant les sessions, pour les affaires qui leur sont soumises. Hors session, elles peuvent être convoquées avec l'accord du président de l'Assemblée nationale.

Séances plénières

Après l'examen en commission, le projet atterrit à l'hémicycle pour son adoption en séances plénières. Celles-ci sont publiques, sauf dans le cas prévu l'article 62 du règlement intérieur. Elles sont présidées par le président de l'Assemblée nationale, qui dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre, ou par l'un des vice-présidents. A rappeler, à cet effet, que deux secrétaires élus siègent à sa droite et à sa gauche et la présence en salle des autres secrétaires élus est requise.

Après lecture du rapport produit par la commission s'engage une discussion générale à laquelle prennent part les députés et le représentant du gouvernement.

En vertu de l'article 73 du règlement intérieur, les députés ont la possibilité de demander la discussion d'urgence sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée. Mais, cette discussion est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République. Il s'agit notamment de la question préalable, des motions préjudicielles, des contre-projets et amendements. Ils peuvent également demander une seconde délibération.

Quant au vote des projets (et des propositions) de loi, il a lieu par article. Ainsi, l'Assemblée nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit à main levée, par assis et levé, au scrutin public, au scrutin secret. D'ailleurs, d'après des informations obtenues par Lesoleil.sn, un système de vote électronique est en phase de finalisation.

Promulgation et publication au JO

Toutefois, avant qu'une loi ne soit en vigueur, il faut qu'elle soit promulguée. En effet, lorsque le texte adopté à l'issue de l'examen parlementaire, il est numéroté et envoyé à la signature du président de séance, puis transmis, par le secrétariat général, sans délai et en quinze exemplaires dont huit signés, au secrétariat général du gouvernement, pour promulgation par le président de la République.

L'Assemblée nationale peut, néanmoins, être appelée par le président de la République dans les délais de promulgation à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises, d'après les articles 73 de la constitution et 82 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

La loi promulguée entre définitivement en vigueur après sa publication au Journal officiel, et des décrets d'application permettent sa mise en œuvre.