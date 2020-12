Burkina Faso: Consommation de la pasteque - Les avantages et les risques y liés

La pastèque est un fruit tropical avec d'étonnants bienfaits pour la santé de notre corps. Dégusté frais, il est succulent et juteux et apporte à l'organisme toute une gamme de nutriments (vitamines, minéraux... ).

La pastèque est très riche en eau et est naturellement faible en matière grasse. Incorporée dans notre alimentation quotidienne, elle nous fait bénéficier de plusieurs bienfaits qui vont de l'amélioration de notre santé cardiovasculaire à l'apport de nutriments pour nos yeux et le renforcement de notre système immunitaire.

Quels pourraient être les bienfaits de la consommation de pastèque pour notre santé ?

En période de fortes chaleurs, la consommation de la pastèque nous préserve de la déshydratation. C'est aussi un excellent diurétique. Elle pallie la rétention d'eau en contribuant à augmenter le flux des urines sans fatiguer les reins. De plus, sa richesse en eau procure rapidement une sensation de satiété.

Très pauvre en calories, la pastèque est parfaite pour les régimes hypocaloriques. On la recommande pour les personnes en surpoids.

La présence du potassium et de la vitamine B6 dans la pastèque fait qu'elle est efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. La consommation de la pastèque renforce notre système immunitaire, protège notre vision et assure le bon fonctionnement de notre système nerveux.

Selon les résultats d'une étude, une grande consommation de pastèque serait associée à un plus faible risque de cancer de la prostate chez l'homme.

Il est aussi démontré que la consommation de pastèque améliore la fonction artérielle chez des individus et diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques.

La pastèque bien mûre a un effet alcalinisant sur le corps. Manger la pastèque pourrait aider à réduire le risque de développer une maladie causée par un régime alimentaire riche en acides (à savoir, la viande, les œufs et les produits laitiers).

Grâce à ses propriétés et à sa composition riche en fibres, la pastèque est parfaite contre la constipation.

Au niveau digestif, manger de la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac et diminuer les flatulences. Elle purifie aussi le côlon, le foie, les reins, les voies urinaires et débarrasse votre organisme des parasites intestinaux.

La citrulline contenue dans la pastèque réduit l'accumulation de graisses dans nos cellules graisseuses. Au niveau sexuel, la pastèque peut diminuer les troubles de l'érection (améliore la vie sexuelle chez l'homme).

Consommer la pastèque pendant la grossesse est très bénéfique, car elle est une importante source de vitamine C.

Faut-il faire attention à la pastèque ?

La pastèque fait partie des aliments pouvant être incriminés dans le syndrome d'allergie orale. Ce syndrome est une réaction allergique à certaines protéines d'une gamme de fruits et de légumes. Ainsi, lorsque certaines personnes consomment la pastèque crue (la cuisson dégrade habituellement les protéines allergènes), une réaction immunologique peut survenir. Ces personnes souffrent de démangeaisons et de sensations de brûlure à la bouche, aux lèvres et à la gorge.

Les symptômes peuvent apparaître, puis disparaître quelques minutes après. En l'absence d'autres symptômes, cette réaction n'est pas grave et la consommation de pastèque n'a pas à être évitée de façon systématique. Toutefois, il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des allergies aux aliments végétaux.

Ce dernier sera en mesure d'évaluer si des précautions spéciales devraient être prises. Chez l'homme, la citrulline est convertie en arginine, un acide aminé essentiel. L'hyperargininémie (excès d'arginine) est une maladie génétique rare provoquée par une déficience d'une enzyme hépatique appelée arginase. Elle peut conduire à des dommages neurologiques. Il est recommandé aux personnes atteintes de restreindre leur apport en arginine, donc, de limiter la consommation de pastèque.

Comment conserver la pastèque ?

La pastèque entière n'aime pas le froid. Il est préférable de la garder au frais, mais hors du réfrigérateur ; idéalement à des températures se situant autour de 15 °C à 20 °C. A la température de la pièce, elle se conservera de 1 semaine à 10 jours, si elle n'est pas trop mûre. Pour la conserver au congélateur, on pourrait prélever la pulpe dans des sacs de congélation ou extraire le jus et le congeler.

Biochimiste